PNV 'maketo'

Los nacionalistas vascos decidieron sostener al Gobierno de Sánchez desde la misma noche del 23 de julio pasado. Y eso a pesar de la posibilidad de que, tras las elecciones que en abril tendrán lugar en su región, el PSOE los eche de la lehendekaritza para dársela a sus amigos filoetarras de Bildu. Sólo por esto ya podrían ser tachados de maketos, tontos en vascuence. Pero todavía tienen ulteriores oportunidades de hacer el idiota apoyando el pacto fiscal que Junts se propone extraer de Sánchez.

Es sabido que el País Vasco y Navarra son las regiones españolas de mayor renta per cápita. No lo son porque los españoles de allí sean más laboriosos que los otros. Ni porque tengan más recursos naturales. Lo son gracias al peculiar sistema fiscal del que disfrutan, que les convierte en la práctica en un paraíso fiscal en el que, cuando menos, están casi totalmente liberados de la obligación de contribuir al sostenimiento de las regiones españolas más pobres. Y claro, los independentistas catalanes, que no deben de tener tan claro que vayan a ser independientes en un futuro próximo, quieren aprovechar la situación en la que se encuentra Sánchez para conseguir de él un privilegio similar. Creen que, si tuvieran un sistema fiscal como el vasco y el navarro, libres de ser solidarios con el resto de los españoles, volverían a ser tan ricos como lo fueron antaño y como lo son ahora vascos y navarros. Los independentistas catalanes son tan corruptos e incapaces que es posible que ni aun así lo consigan, pero eso será problema de ellos y ya veremos cómo se las apañan.

La cuestión es que, a primera vista, el asunto en nada afecta a los vascos, que seguirán disfrutando de su privilegiado sistema fiscal como lo han hecho hasta ahora. A primera vista, digo. Pero, si analizaran cuál puede ser en tal caso su futuro, se darían cuenta de que las cosas no podrán seguir como hasta ahora. Los españoles podemos tolerar sus actuales privilegios porque, primero, tienen una base histórica y sobre todo son muy pocos. Cuando Sánchez les dé a los catalanes, que son muchos más, los mismos beneficios, la situación será bastante más intolerable para el resto y podrán pasar tres cosas, todas malas para el bienestar de los vascos. En el mejor de los casos, los Gobiernos que no dependan de los votos de los separatistas exigirán con mayor vehemencia que los cupos se ajusten a la realidad y que las tres regiones privilegiadas retribuyan de verdad lo que el Estado gasta en ellas y no permitirán que, como hasta ahora, devuelvan tan sólo una pequeña parte de lo que reciben. En el peor, surgirá una corriente de centralismo borbónico que exigirá acabar con estas regalías medievales, en Cataluña desde luego, pero también en el País Vasco y Navarra. En último extremo, se hará un café para todos que hará que el privilegio deje de serlo porque lo disfrutarán todos y las regiones ricas tendrán que aportar grandes sumas de dinero para que las pobres puedan converger con ellas como se hace en la Unión Europea. En todos los casos, los vascos, especialmente los que votan al PNV, perderán. ¿De verdad es eso lo que quieren?