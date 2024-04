Mi mamá me mima, menos a Madrid

Médica, madre y ahora ministra ha demostrado una vez más lo poco que realmente le importaban los madrileños. Ya lo hizo en su momento cuando dejó su puesto en la oposición para ser ministra, o cuando llamaron al sabotaje del Zendal en plena pandemia y con enfermos dentro.

La izquierda es dada a las banderas y a generar conflictos constantes en las divisiones sociales que crean, les vemos a todos con el pañuelo por el cáncer infantil, el cáncer de mama y así un largo etcétera. Sin embargo, ¿cómo alguien puede gestionar mal unos fondos europeos que sirven para la investigación para el cáncer? ¿Cómo es posible que queden fuera siete hospitales madrileños donde se tratan el 40% de los casos de cáncer de España?

Estas dos preguntas tan simples se pueden responder de una manera sucinta, Madrid no importa, España no importa. Importa la foto postureo diciendo lo mucho que trabajan y lo que les preocupa la Sanidad. La realidad: el coordinador de la Estrategia del Cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS), Josep M. Borrás, ha reconocido el error de no destinar estos fondos a ningún centro hospitalario de Madrid. Reconocen su error, pero ¿de qué sirve pedir perdón cuando el mal está hecho? Ha pasado la Semana Santa, nos encontramos ahora en días de gloria, sobre todo la izquierda pensando que nadie se ha enterado de este tema y que no vamos a dar la batalla.

Médica, madre y ahora ministra ha dejado a sus compañeros, una vez más, en la estacada. Muy al contrario, Ayuso no para de invertir y mejorar las instalaciones hospitalarias con más de 1.000 nuevos equipos tecnológicos en 27 hospitales públicos con salas de radiología, arcos quirúrgicos, ecógrafos o mamógrafos. Vamos, lo que necesitan los médicos y los madrileños para un mejor diagnóstico, pero no solo eso, para los españoles, porque tenemos el mejor sistema sanitario y lo demuestro con un dato clave: la Comunidad de Madrid ha reducido los fallecimientos por cáncer en los tres tipos de tumores malignos para los que la Administración autonómica tiene programas propios de detección precoz. La mortalidad por el de mama ha disminuido hasta situarse en 20 óbitos por cada 100.000 habitantes. Los decesos por el de colon, también, hasta algo más de 13 en mujeres y casi 25 en hombres. Por su parte, la letalidad del cáncer de cuello uterino se mantiene estable, sin llegar a los tres fallecimientos por cada 100.000. En los tres casos, la región cuenta con unas cifras menores que la media del conjunto nacional.

Así que sí, Madrid lidera mientras la supuesta "mi mamá me mima" nos intenta maltratar desde su Ministerio. Nosotros a lo nuestro, con las mejores políticas de prevención para que algún día el cáncer solo sea un signo del zodíaco.