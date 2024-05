No hay mayor bulo que el CIS

Una democracia no depende sólo de la pericia y honestidad de sus dirigentes, sino también y sobre todo, de la cultura democrática de sus votantes.

España entera asistió incrédula el lunes a la farsa de un embustero. Definitivamente estamos ante un ser sin escrúpulos dispuesto a todo por conservar el poder. No fue lo peor de la comparecencia, antes o después, las democracias acaban con sus tiranos. Lo peor fue la imagen sucia del pueblo español reflejada en el espejo que nos dejó su comparecencia.

No es ya la personalidad siniestra del personaje, lo que aterra es la connivencia de media España con tal sinvergüenza. Si después de comprobar su toxicidad contrastada, aún lo justifica o defiende, este país está abocado a repetir tragedias que creía superadas. Aunque no lo sepa. O aún peor, porque lo ignora está en la peor disposición para evitarlas.

No me engañó ni por un instante con su retiro espiritual ("Pierdan toda esperanza, Pedro Sánchez no dimitirá"), pero aún albergaba alguna duda sobre su personalidad patológica. Ahora no guardo ninguna: detrás de Pedro Sánchez sólo hay un depredador que no controla sus propios impulsos narcisistas. De ahí ese aplomo cuando miente descaradamente ante todos sin inmutarse. Una siniestra combinación de inconsciencia y determinación que le lleva a creer ciegamente en que "su relato de la realidad" puede suplantar a la propia "realidad empírica" mientras pueda controlar la supremacía de los medios y monopolizar el poder. La aplicación de Foucault sobre el origen del poder a sus propios fines.

No estoy teorizando, afirmo que está dispuesto a lo que sea necesario. Ya lo ha demostrado sobradamente. Pero como ha ido demasiado lejos y ha abusado de la ficción del "relato", solo la huida hacia delante en el control del poder le puede garantizar la salud de tal ficción. Los cinco días de retiro espiritual han sido la prueba viva de que había entrado en pánico. Y su simulación, la evidencia de que tenía un plan: hacerse definitivamente con "el orden del discurso", y el control de la Justicia. O sea, de los medios y de los Tribunales. Empezando por el CGPJ. La farsa de su depresión súbita sólo fue la coartada para llevar a cabo su plan. Y la regeneración democrática, el agua bendita. Un chantaje emocional propio de un adolescente malcriado. Sobreactuación para hacerse creíble.

Costará más o costará menos, la realidad empírica es tozuda. Ya estamos tardando en hacer un documental riguroso de la historia de sus mentiras y atropellos a las instituciones democráticas. Cineastas rigurosos, guionistas ilustrados y un presupuesto a la altura de la tragedia que nos prepara, han de plasmar con detalle la proyección freudiana sobre el adversario político de sus propios desmanes: bulos, acoso, abuso de poder, mentiras, satanización del discrepante, chantajes emocionales, bipolarización... Que sus seguidores incautos, sus votantes sinceros, incluso sus colaboradores sensatos se vean reflejados en su estupidez. Con sus cómplices necesarios ya no se puede hacer nada.

PD: Deberíamos pararnos a reflexionar qué estamos haciendo con nuestro sistema educativo y nuestros valores cívicos. El grado de fanatización social, de unos y otros, no es síntoma de nada bueno. Para apreciar el alcance de nuestra tragedia, reparemos en aquella frase de Victoria Prego tras la ejecución de Miguel Ángel Blanco en 1997 por ETA: "Con la paz y la palabra, ¡a por ellos!". No dejen de ver este vídeo de 17’: 44’’ minutos. Les helará el corazón. Reparen dónde están sus herederos ahora, y quién los ha puesto ahí.