Por qué usar la cebolla para limpiar la barbacoa

Pasar media cebolla cruda por la parrilla es uno de los trucos más extendidos entre aficionados a las barbacoas. Se utiliza sobre todo antes de cocinar, cuando las rejillas aún están calientes, con la idea de eliminar restos de grasa y dejar la superficie lista para los alimentos. Su popularidad ha crecido por su sencillez, aunque su efecto real tiene más que ver con la física que con propiedades desinfectantes.

Un gesto rápido antes de poner la carne

El procedimiento es simple: con la parrilla caliente, se frota una cebolla cortada por la mitad sobre las rejillas. El contacto genera vapor inmediato y ayuda a despegar residuos adheridos tras la cocción anterior, lo que facilita una limpieza superficial en pocos segundos.

Este método se ha convertido en un recurso habitual en muchas cocinas al aire libre porque no requiere utensilios, productos químicos ni preparación previa.

Qué ocurre realmente en la parrilla

La cebolla contiene compuestos sulfurosos y una alta proporción de agua. Al entrar en contacto con el metal caliente, se produce un efecto de vapor que ayuda a ablandar la suciedad incrustada.

Sin embargo, su capacidad de desinfección es limitada. No actúa como un agente de limpieza completo ni sustituye a métodos más eficaces. Su función principal es facilitar el desprendimiento de residuos ligeros en la superficie.

Ventajas y límites del método

Entre sus puntos a favor, destaca la rapidez y la ausencia de productos adicionales. También puede ayudar a evitar el uso de herramientas abrasivas en limpiezas rápidas entre cocciones.

Por el contrario, si se abusa de este truco o se aplica sobre superficies muy calientes, los azúcares naturales de la cebolla pueden quemarse y dejar residuos carbonizados que afecten ligeramente al sabor de futuras preparaciones.

Este gesto no sustituye la limpieza profunda de la parrilla, que sigue siendo necesaria de forma periódica con cepillos o productos desengrasantes. Aun así, se mantiene como una solución práctica para el mantenimiento inmediato antes de cocinar.