¿Qué legado quieres dejar cuando ya no estés?

Hay cosas que cuesta imaginar que algún día dejaremos atrás: la casa en la que hemos vivido, unos ahorros, un negocio, determinados objetos que han acompañado nuestra historia. Y aunque pensarlo no es algo que nos guste, será inevitable dejar lo construido atrás, y organizarlo nos da tranquilidad vital. Uno de esos momentos afecta al testamento. Pensar en él tiene que ver, en buena medida, con decidir qué ocurrirá con todo ello cuando ya no podamos hacerlo nosotros mismos.

Por encima de lo material, un testamento puede decir algo más. Detrás de lo que acumulamos hay también años de trabajo, decisiones, esfuerzos compartidos y, en muchos casos, una manera de entender la vida. Cuando pensamos en el destino de nuestros bienes, también podemos preguntarnos qué queremos que permanezca de todo aquello que, con nuestros valores y decisiones, hemos construido.

Ese es el sentido más amplio de la palabra legado. No se refiere únicamente a lo material que dejamos a otras personas. También tiene que ver con la huella que queremos que continúe cuando nosotros ya no estemos.

La nueva campaña "Tu fe, tu legado", presentada por el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española durante este mes de septiembre en torno al Día Internacional del Legado Solidario, que se celebró el pasado 13 de septiembre, pone el foco precisamente en esa posibilidad. La iniciativa invita a incluir a la parroquia o diócesis en el testamento y plantea esta decisión como una forma de que la fe y el compromiso con los demás puedan seguir teniendo recorrido cuando ya no estemos. Es la forma de adjetivar el testamento con una gran palabra: solidario.

Una vida también se puede contar a través de lo que dejamos

Los bienes no cuentan por sí solos quiénes somos, aunque sí forman parte de nuestra historia. Una vivienda puede estar ligada a una familia, unos ahorros a décadas de trabajo y un negocio a una sucesión de sueños, decisiones y proyectos. Al llegar el momento de hacer testamento, todas esas cosas —materiales e inmateriales— adquieren una dimensión diferente: ya no se trata solo de lo que tenemos, sino de qué queremos hacer con ello cuando llegue el día en que no estemos.

Ahí entra la posibilidad del testamento solidario. Además de ayudar a organizar la herencia familiar como lo hacemos en un testamento clásico, permite destinar parte del patrimonio a una causa o institución con la que compartamos unos determinados valores. Es una decisión que puede convivir con el deseo de proteger a la familia y, al mismo tiempo, permitir que aquello que hemos construido tenga un efecto más allá de nuestro entorno más cercano.

La iniciativa "Tu fe, tu legado" pone el foco precisamente en esa posibilidad y en el papel que puede desempeñar la Iglesia en ese legado. Para quien vive su fe como parte de su manera de entender el mundo, incluir a la parroquia o a la diócesis en el testamento puede ser una forma concreta de mantener ese compromiso en el futuro.

¿Puede un testamento solidario convivir con la herencia familiar?

Sí. Incluir una causa solidaria en el testamento no significa dejar de pensar en la familia. La legislación establece derechos para determinados herederos y esas legítimas deben respetarse, aunque la forma concreta de organizar la herencia depende también de las circunstancias personales y del régimen sucesorio aplicable.

Dentro de los límites legales, una persona puede decidir el destino de la parte de su patrimonio de la que pueda disponer libremente. La campaña "Tu fe, tu legado" contempla, entre otras posibilidades, destinar un porcentaje de la herencia, legar un bien específico o nombrar a la Iglesia heredera universal o coheredera.

Precisamente por esa variedad de situaciones, antes de redactar el testamento conviene contar con asesoramiento profesional. Un notario puede explicar qué opciones existen en cada caso y cómo encajarlas con los derechos de los herederos.

La cuestión, en definitiva, no tiene por qué plantearse como una elección entre la familia y la solidaridad. Se trata de ordenar el patrimonio de acuerdo con las propias circunstancias y con aquello que cada persona considera importante.

Cuando lo que dejamos también habla de aquello en lo que creemos

Las convicciones personales no terminan necesariamente en lo que hacemos durante nuestra vida. También pueden estar presentes en las decisiones que tomamos sobre aquello que dejaremos atrás.

Para una persona creyente, la fe puede expresarse de muchas maneras: en la relación con los demás, en el compromiso con una comunidad o en la ayuda a quien atraviesa una situación difícil. El testamento ofrece otra posibilidad: decidir que una parte de lo conseguido continúe vinculada a esos valores cuando ya no estemos.

La campaña "Tu fe, tu legado" parte de esa idea. Su mensaje, "Tu testamento también puede ser un acto de fe", propone mirar el testamento no solo como un documento que organiza una herencia, sino también como una decisión que puede dar continuidad a una forma de entender la vida.

En el caso de la Iglesia, ese legado puede contribuir a que parroquias y diócesis sigan desarrollando su labor espiritual y social y acompañando a personas que necesitan ayuda.

¿Qué se puede dejar a la Iglesia en un testamento?

No existe una única manera de hacerlo. La fórmula dependerá de cada situación y de cómo quiera organizar su patrimonio quien hace el testamento.

Entre las opciones que recoge "Tu fe, tu legado" se encuentran:

Destinar un porcentaje de la herencia a la Iglesia. Legar un bien concreto, de acuerdo con las posibilidades que permita la situación patrimonial y legal. Nombrar a la Iglesia heredera universal o coheredera.

Antes de tomar una decisión, lo recomendable es revisar el patrimonio y las circunstancias familiares y consultar con un profesional. La redacción del testamento debe ajustarse a la legislación y respetar los derechos que correspondan a los herederos forzosos.

También es posible ponerse en contacto con la parroquia o diócesis para recibir información sobre cómo plantear el legado y resolver las dudas que puedan surgir.

Hacer testamento es dejar las cosas en orden

Hacer testamento no significa tener que anticipar cada detalle de lo que ocurrirá en el futuro. Es, sobre todo, una forma de dejar expresada una voluntad y de evitar que una decisión importante quede pendiente de otros.

El proceso puede empezar por algo tan sencillo como hacer un inventario de los bienes y conocer su situación. Después, conviene pensar en las personas y causas que queremos tener en cuenta, buscar asesoramiento y acudir al notario para formalizar la decisión.

Además, el testamento no tiene por qué ser definitivo para siempre. Puede modificarse cuando cambien las circunstancias o simplemente cuando la persona quiera revisar lo que había dispuesto. El Consejo General del Notariado recuerda que el testamento es revocable y puede cambiarse mediante uno posterior.

Hay algo de tranquilidad en saber que una cuestión importante ha quedado pensada y expresada. No porque podamos controlar lo que sucederá en el futuro, sino porque hemos tomado ahora una decisión que ya no tendrán que tomar otros por nosotros.

Tres dudas frecuentes antes de hacer un testamento solidario

¿Puedo incluir mis creencias en mi testamento?

El testamento permite decidir sobre el destino de los bienes dentro de los límites establecidos por la ley. Una persona puede tener en cuenta sus convicciones y vincular parte de su patrimonio a una institución o causa que considere importante, siempre respetando los derechos de los herederos que correspondan. El Código Civil reconoce la legítima como la parte de la herencia reservada por ley a determinados herederos forzosos.

¿Cómo puedo asegurar que mi legado tenga el destino que he elegido?

Lo fundamental es expresar correctamente la voluntad en el testamento y contar con asesoramiento profesional para que la disposición se adapte a las circunstancias concretas. Si el legado se destina a la Iglesia, también se puede contactar previamente con la parroquia o diócesis correspondiente para conocer las posibilidades y resolver las dudas que puedan surgir.

¿Qué ocurre con los derechos de mis herederos?

La existencia de herederos forzosos implica que determinadas partes de la herencia están protegidas por la ley. Por eso, la decisión de incluir un legado solidario debe plantearse teniendo en cuenta esas legítimas. Un notario puede asesorar sobre cómo organizar el patrimonio respetando esos derechos y, al mismo tiempo, incorporar la voluntad solidaria del testador.

Lo que queremos que permanezca

Al pensar en el final de una vida, es fácil quedarse en aquello que puede contarse y repartirse: una vivienda, unos ahorros, objetos, propiedades. Aunque probablemente el legado que más importa no cabe entero en un inventario.

También están las personas a las que hemos cuidado, las convicciones que hemos transmitido, las decisiones que hemos tomado y las causas a las que hemos dedicado tiempo o esfuerzo. Todo eso forma parte de lo que queremos que permanezca como legado vital.

Un testamento solidario permite que una parte de lo que hemos construido pueda seguir teniendo un propósito después de nosotros. Para quien comparte los valores de la Iglesia, puede ser además una forma de que su compromiso con la fe y con los demás tenga continuidad.

Al final, lo que nos ha de quedar es que hacer testamento no es solo decidir qué ocurrirá con nuestras cosas cuando ya no estemos, sino que va más allá, es preguntarnos qué queremos que ocurra gracias a ellas.

Y quizá ahí esté una de las razones más sencillas para hacerlo, en la tranquilidad de haber dejado expresada nuestra voluntad, de haber cuidado a quienes queremos y de saber que parte de aquello que fuimos capaces de construir puede seguir haciendo el bien.

Porque un legado no es solamente lo que queda de nosotros. También es la huella que dejamos en los demás.