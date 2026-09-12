Un herido tras caer de un globo aerostático en Simancas

Una persona ha resultado herida a primera hora de este sábado después de que el globo aerostático en el que viajaba sufriera una fuerte caída en la localidad vallisoletana de Simancas.

El aerostato, que participaba en un certamen deportivo, acabó desplomándose en las aguas del río Pisuerga tras perder previamente a sus dos ocupantes.

Aterrizaje forzoso en una zona agrícola

La alerta saltó en torno a las 09:04 horas, momento en el que el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León comenzó a recibir avisos sobre un descenso inusualmente brusco de la aeronave.

Según explicaron los testigos que solicitaron asistencia, la barquilla impactó contra el suelo en una parcela de cultivo de la zona, provocando que las dos personas a bordo salieran despedidas.

Tras quedar deshabitado, el dispositivo continuó sin control hasta caer al cauce del Pisuerga, en las inmediaciones del emblemático Puente Romano.

Fuerte contusión en la cadera

Hasta el punto del accidente acudieron rápidamente patrullas de la Guardia Civil, la Policía Local de Simancas, agentes de la Policía Municipal de Valladolid y efectivos de los Bomberos de la Diputación, bajo la coordinación del Centro Coordinador de Emergencias.

Por su parte, los sanitarios del Servicio de Emergencias Sanitarias (Sacyl) prestaron atención inmediata sobre el terreno a uno de los tripulantes, que aquejaba un intenso dolor en la cadera derivado del choque contra la tierra.