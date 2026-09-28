Asesinada una mujer con arma blanca en Benidorm

Una mujer ha sido asesinada en las últimas horas en Benidorm (Alicante) por arma blanca en un caso que la Policía Nacional ha detenido a su pareja como presunto autor.

El crimen ocurrió tras una discusión y además del supuesto asesino también han sido arrestados otros individuos como encubridores ya que ayudaron al primero a trasladar el cuerpo sin vida de la asesinada hasta una zona de campo situada entre Benidorm y la vecina población de Finestrat.

Los tres detenidos tienen 30, 40 y 45 años, según un comunicado de la Policía Nacional. Los dos encubridores acudieron a la comisaría de Benidorm para explicar que un conocido suyo les había dicho que había asesinado a su pareja sentimental durante una discusión, utilizando un arma blanca.

Según manifestaron, tras tener conocimiento de lo sucedido, acudieron al domicilio del presunto asesino para comprobar los hechos y ante las presuntas amenazas proferidas por éste, colaboraron para trasladar el cadáver hasta una zona de campo entre las localidades de Benidorm y Finestrat.

La víctima, de 33 años

A partir de estos testimonios, los agentes han localizado el cuerpo sin vida de una mujer de unos 33 años, de origen caucásico, y a falta de confirmar oficialmente la identidad del cadáver, todo apunta a que es la pareja sentimental del detenido por el crimen, que fue detenido poco después en su vivienda.

Las primeras pesquisas apuntan a que el hombre asesinó a la víctima en su domicilio y que posteriormente trató de deshacerse del cuerpo con la ayuda de los otros dos implicados, que fueron detenidos por encubrimiento. Concretamente, uno de ellos proporcionó su vehículo para el traslado del cuerpo y el otro participó ayudando a desplazar el cadáver.

La Policía Nacional continúa en estos momentos con la investigación para esclarecer totalmente lo sucedido y la plena identificación oficial de la víctima en un caso que lleva un juzgado de Benidorm, a donde prestarán declaración en las próximas horas los arrestados.