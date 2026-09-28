Oleada de falsas multas de la DGT para robar datos bancarios con SMS y correos

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), con sede en León, ha alertado este lunes de una campaña de fraude que suplanta la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) mediante correos electrónicos y mensajes SMS que comunican supuestas multas pendientes con el objetivo de robar datos personales y bancarios de las víctimas.

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del INCIBE, ha detectado varios ejemplos de esta campaña, catalogada con nivel de importancia "alta", en la que los ciberdelincuentes utilizan como gancho la existencia de un expediente sancionador o una multa pendiente para presionar al usuario y que acceda a enlaces fraudulentos.

Según ha explicado el organismo en un comunicado, los mensajes buscan generar una sensación de urgencia mediante amenazas de recargos económicos inminentes o plazos muy reducidos para efectuar el supuesto pago.

Uno de los correos detectados advierte de que una multa de 100 euros se ha duplicado hasta los 200 euros y aumentará a 400 euros en apenas 24 horas si no se abona de inmediato.

Incluso promete devolver posteriormente el incremento aplicado, una estrategia que, según INCIBE, forma parte del engaño para impulsar decisiones precipitadas.

Los mensajes, tanto por correo electrónico como por SMS, incluyen enlaces que dirigen a páginas web que reproducen la imagen corporativa de la DGT, con logotipos, menús y referencias administrativas que pretenden aparentar legitimidad.

Una vez dentro, el usuario encuentra una supuesta consulta de sanciones donde se solicitan nombre, apellidos y matrícula del vehículo.

Posteriormente aparece una presunta infracción de tráfico, normalmente relacionada con exceso de velocidad, acompañada de un número de expediente, códigos y referencias normativas para aumentar la credibilidad del fraude.

La siguiente fase consiste en reclamar el pago de una cantidad reducida, generalmente 70 euros, y solicitar los datos completos de una tarjeta bancaria, incluido el código de seguridad.

INCIBE ha advertido de que la presencia de expresiones como "pago seguro" o de logotipos de sistemas de pago reconocidos no garantiza que la página sea legítima y recuerda que el verdadero objetivo de la estafa es obtener información financiera de las víctimas.

El instituto también subraya que la DGT nunca notifica multas por correo electrónico y que las sanciones se comunican por correo postal o a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV).

Los usuarios inscritos en este sistema pueden recibir avisos mediante SMS o correo electrónico sobre notificaciones pendientes, pero nunca enlaces para realizar pagos en páginas ajenas al organismo.

Ante este tipo de mensajes, la recomendación es no responder, no pulsar los enlaces y verificar cualquier posible sanción exclusivamente a través de los canales oficiales de la DGT, accediendo directamente a la aplicación o a la sede electrónica del organismo.

En caso de haber facilitado datos bancarios, INCIBE aconseja contactar de inmediato con la entidad financiera para bloquear la tarjeta y revisar posibles movimientos fraudulentos, además de recopilar pruebas y presentar una denuncia ante las fuerzas de seguridad.

La OSI también recomienda comunicar estos intentos de fraude a través de su servicio de reporte y recurrir a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad para recibir asesoramiento especializado.

La alerta se suma a las numerosas campañas de "phishing" y "smishing" detectadas en los últimos años que aprovechan la imagen de organismos públicos, empresas de mensajería o entidades financieras para obtener información personal y credenciales bancarias de los usuarios.