Archivada la causa contra Mónica Oltra por ocultar los abusos de su exmarido a una menor

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra a la exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, y sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, al no ver delito alguno en su actuación ni un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada.

Según un auto de este mismo martes, consultado por Europa Press, el magistrado considera que no existe "indicios de la comisión de delito alguno y ello aun cuando en la denuncia y querella iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles con arreglo a lo actuado".

En esta línea, y después de una exhaustiva investigación, el magistrado sostiene que "se ha reiterado hasta la saciedad que no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la consejería dirigidas a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor".

Aunque la resolución no es firme, y puede ser recurrida, el instructor es tajante: "Finalizada la instrucción, oídos todos los investigados, tomando en consideración las declaraciones de todos los testigos (y muy en particular el de la propia víctima), examinada la copiosa documental y examinado el tráfico de 48 correos electrónicos entre los investigados y otros, no subsiste indicio racional de criminalidad alguno".

La vicepresidenta residía con el acusado en la misma vivienda, pero en aquel momento su relación personal con él "se limitaba a compartir la educación y el cuidado de los hijos de ambos", señala el instructor, que añade que ambos se divorciaron meses después.

Por ello, admite el juez que Oltra desconocía que Ramírez "fue separado de sus funciones como educador del centro de menores en el período comprendido entre el 20 de febrero de 2017 y 12 de marzo de 2017", y apunta el instructor que este es un hecho "sobre el que únicamente cabía especular, no sin fundamento, antes de escuchar la declaración de Oltra".

El juez considera que las afirmaciones realizadas por Oltra tanto en sede judicial como parlamentaria "no se han visto desvirtuadas por diligencia de investigación alguna", y subraya el hecho de que el resto de investigados ha negado haber recibido "orden, directriz, consigna o indicación alguna de la señora Oltra, o de cualquier otro superior jerárquico en la Consejería, encaminada a ocultar hechos delictivos".

Compromís abre la puerta a Oltra

Oltra dimitió el 21 de junio de 2022 de sus cargos en el Gobierno y en las Cortes valencianas tras su investigación judicial en este caso. Ahora Compromís le abre la puerta para que vuelva a la primera línea política. Así lo ha señalado su portavoz en el Congreso, Águeda Micó. "Mónica es una persona excepcional, un referente para nuestra organización. Es una gran política y será siempre lo que quiera ser dentro de Compromís. Nunca se ha ido y si quiere volver a primera línea política la esperamos con los brazos abiertos", ha dicho Micó en rueda de prensa en el Congreso tras incidir que ni Oltra ni el partido se equivocó cuando se decidió que dejara su cargo.

"No nos equivocamos, hicimos lo que teníamos que hacer porque por encima de su persona estaba el proyecto político de Compromís y lo tuvo claro", ha dicho tras recalcar que este caso pasó factura al Gobierno del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos).

Micó ha lamentado la "injusticia" que ha sufrido Otra y su equipo de la consejería "por un caso claro de persecución política" y ha criticado a los responsables que a nivel judicial, político y mediático "no han estado a la altura". "En sus conciencias pesará esta injusticia que han cometido contra ella y contra toda nuestra gente", ha reiterado.