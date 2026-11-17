El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a pronunciarse sobre la gestión de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 y dejó 234 víctimas mortales en Valencia. Durante una entrevista concedida este lunes a Carlos Franganillo en Informativos Telecinco, el jefe del Ejecutivo ha reconocido que, "se podría haber reaccionado antes" ante algunas crisis, aunque ha vuelto a responsabilizar al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de que el Gobierno central no asumiera el mando de la emergencia.

Sánchez ha asegurado que se encontró con la negativo del dirigente popular. "El señor Mazón me dijo que no quería una intervención y que no quería ceder el mando", ha afirmado.

Sánchez huyó hace dos años de Paiporta y todavía no se ha atrevido a volver a la zona afectada. Igual por eso suelta bulos miserables como estos. ⚠️Sánchez NO reconstruyó ninguna infraestructura afectada por la riada de la Generalitat pic.twitter.com/2K42rnrQwo — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) November 17, 2026

El presidente ha defendido que el Gobierno de España optó por respetar la coordinación autonómica y ofrecer recursos para hacer frente a las consecuencias de las inundaciones. "Ustedes son los que tienen que coordinar la respuesta de la dana y el Gobierno de España está a su lado, apoyando, poniendo recursos", ha explicado sobre la posición que, según su relato, trasladó entonces a la Generalitat.

Pedro Sánchez, sobre Mazón y la gestión de la DANA en la Comunidad Valenciana 🗞️ #SánchezEnT5 > https://t.co/6HnHvdSAxQ pic.twitter.com/2DJwt8UIhw — Telecinco (@telecincoes) November 16, 2026

Pérez Llorca y Catalá responden a Sánchez

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la cabeza de lista al Congreso y al alcaldesa de Valencia, María José Catalá, han respondido diciéndole que no ha reparado "ni un centímetro". "La Generalitat ha destinado 77 millones de euros a reforzar su seguridad, a mejorar la seguridad de las infraestructuras y, sobre todo, a recuperar no solo esa movilidad, sino una movilidad más segura", ha expuesto Catalá.

Por su parte, Pérez llorca recalcaba esta mañana la labor de la administración autonómica en materia de recuperación señalando que la Generalitat está haciendo posible esta tarea "a pulmón y sin ayuda".

Para sorpresa de nadie, Pedro Sánchez miente. El Gobierno de España no ha reparado ni un solo centímetro de carreteras de la Generalitat. Solos, a pulmón, sin ayuda. Aunque sí la pedimos. pic.twitter.com/530zOLsSXp — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) November 17, 2026

El vicepresidente tercero de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, también se hizo eco de estas afirmaciónes de Sánchez. Mus le ha tachado de "mentiroso" en un mensaje en X.

El PSPV defiende a su amo

Como no iba a ser de otro modo, el Partido Socialista valenciano ha salido a defender a su líder para frenar las acusaciones de los populares. José Múñoz, síndic de la formación en las Cortes valencianas, expresaba en un mensaje en X que "El PP de la Comunidad Valenciana, un gobierno de mentirosos". En el mismo mensaje se adjuntan dos imágenes donde se dice que el Ministerio de Transportes asumía 36 carreteras afectadas por la DANA.

El PP de la Comunitat Valenciana, un gobierno de mentirosos. https://t.co/YDDqtymnYl pic.twitter.com/g01QXX0TUc — Jose Muñoz (@JMLladro) November 17, 2026

La respuesta a este mensaje la daba Martínez Mus, de nuevo, haciendo público un documento en el que se refleja las actuaciones llevadas a cabo por su cartera en las carreteras locales que fueron afectadas por las inundaciones de octubre de 2024.