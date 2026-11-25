El gobierno de Pedro Sánchez ha reactivado los derribos en Guardamar del Segura a penas a unos días de las elecciones, haciendo explotar la campaña socialista de Diana Morant, en un acto del que, para mayor inri, fue expulsado uno de los representantes de los vecinos afectados.

La secretaria general del PSPV-PSOE tuvo anoche un acto de campaña en Guardamar del Segura junto a Ximo Puig. Esta localidad alicantina, debido al recurso interpelado por el Gobierno de España contra la ley de costas valenciana, vio cómo se ordenó el derribo de una serie de viviendas ubicada en la playa de Babilonia.

El Ministerio justifica estas órdenes tras tumbar el Tribunal Constitucional el artículo 17 de la ley 3/2025 de la Generalitat, la llamada "ley de costas", que protegía estas casas históricas, alegando que esa competencia es solo del Estado. Sin embargo, los vecinos critican que se les oblige a pagar su propio derribo con tanta prisa, antes incluso de que saliera publicada en el BOE. Asimismo, recuerdan que sigue pendiente una revisión extraordinaria admitida a trámite por la audiencia Nacional tras descubrirse que el Ministerio ocultó estudios técnicos favorables a los afectados.

Ayer por la tarde, los vecinos de Guardamar recibieron una nueva comunicación del ejecutivo de Sánchez que les acerca, más aún, a la pérdida de sus inmuebles. Todo ello, el mismo día que Diana Morant y Ximo Puig acudieron allí para realizar un acto electoral de cara a las elecciones del próximo domingo.

Esta coincidencia ha hecho que se ponga de manifiesto la discordancia actual entre el PSOE y el PSPV. Mientras Morant y Puig adulaban y ensalzaban la figura de Sánchez en el mitin, los vecinos afectados recibían las comunicaciones pertinentes de que sus casas pueden llegar a ser demolidas tras la orden ministerial conocida ayer por el Servicio Provincial de Costas. Fue entonces cuando un abogado y representante de la AVV Guardamar Playa acudió al acto para intentar transladar la situación de los afectados, pero por orden del alcalde socialista José Luis Sáez fue expulsado del recinto. Tras meses pidiendo sin éxito una reunión para las más de 60 asociaciones de afectados, el equipo de Morant accedió en un principio a tener un breve encuentro al final de acto, pero finalmente la ministra abandonó el lugar por una puerta trasera.

El PP cambiará la 'ley de costas'

Juanfran Pérez Llorca aseguró hace unos días, en Dénia, que Alberto Núñez Feijóo "cambiará la ley actual de Costas" si llega a ser presidente del Gobierno. Llorca apuntaba que esta nueva ley tendrá como objetivo "proteger los núcleos urbanos tradicionales y garantizar la titularidad de las viviendas" que ahora mismo "están amenazadas por los deslindes del Ejecutivo de Pedro Sánchez".

El presidente de la Generalitat Valenciana aseguraba que "los deslindes planteados por el Gobierno de España ponen en riesgo a unas 50.000 viviendas valencianas". Llorca apuntó que el PP busca "defender la vivienda" y "buscar soluciones al principal problema que tiene este país".

La ley de costas 'valenciana'

La Generalitat Valenciana impulsó una Ley de Costas propia para dar "respuesta" al problema generado por el gobierno de acabar con la construcción de vivienda cerca de las playas. Llorca señaló que el Tribunal Constitucional "señala al Gobierno de España". Por ello, este grave problema provoca que el próximo gobierno deba atender a una más que posible modificación de la Ley de Costas.

Los vecinos de Guardamar del Segura, mientras el PSOE celebraba en sus calles un mitin, veían como el propio gobierno los aproxima a la demolición.