La aprobación del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2022 que aprobó el Consejo de Gobierno andaluz hace dos semanas podría estar en serio peligro tras filtrarse a la Cadena SER un audio del vicepresidente Juan Marín de hace varios meses en el que ponía en duda la presentación de las cuentas públicas para un año electoral.

Marín, que siempre advirtió que la legislatura continuaría aunque no se aprobara el Presupuesto para 2022, dijo en ese audio que: "¿En año electoral no podemos permitir el lujo de presentar un presupuesto? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más".

El vicepresidente y líder de Ciudadanos en la región fue grabado en julio durante un encuentro con su grupo parlamentario en que desveló su estrategia de cara una convocatoria electoral en 2022. Dijo Marín que "en año electoral nosotros necesitamos vender estirón" y que las nuevas cuentas públicas "supondrían un lastre". En esa grabación el vicepresidente andaluz señaló que "la campaña electoral empieza en enero y hay que quitarle al PSOE la posibilidad de demostrarse útil".

"Al PSOE solamente le queda una jugada, que es demostrar que puede ser útil de alguna forma en esta legislatura y si le quitamos esa posibilidad (...) pues al final conseguimos pleno. "Con esa estrategia tenemos que jugar hasta el final", añadió en este audio filtrado a la Cadena SER.

El líder de Cs ha conocido una encuesta reciente en la que se rebajan aún más las aspiraciones electorales del partido en Andalucía y de sus actuales 21 diputados podría quedarse con dos o tres escaños y no sumaría con el PP de Juanma Moreno para llegar a la mayoría absoluta. Además, Marín se encuentra cuestionado internamente por una corriente de los llamados Renovadores que podrían disputarle el liderazgo.

Desde el PP andaluz han dicho que el contenido del audio filtrado son "opiniones a título personal", y han manifestado que siguen "la mano tendida" para sacar adelante las cuentas de 2022. En unas declaraciones recogidas por Europa Press el vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, se ha referido a la "casualidad" de que "la filtración se produce el mismo día que el PSOE-A anuncia enmienda a la totalidad" del Presupuesto. "Más bien" parece que "alguien quiere utilizar esa grabación para salvaguardar las espaldas" al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que "hablaba de diálogo" cuando en realidad estaba haciendo un "paripé".

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha defendido a Juan Marín y ha encuadrado las declaraciones filtradas a algo "sucede es una reunión de grupo parlamentario como tantas otras reuniones de grupo parlamentario en la que cada uno expresa su opinión como le parece" y que "sin embargo los hechos son contundentes". "Lo que me importa es que se tramiten los presupuestos de la Junta de Andalucía", ha destacado.

Vox y Podemos piden su dimisión

La respuesta de los partidos de la oposición no ha tardado en llegar tras conocerse el contenido del audio filtrado a la Cadena SER. Desde Vox, el portavoz del partido en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha destacado en su cuenta de la red social Twitter que exigirán "la dimisión de Juan Marín" porque "el vicepresidente de Juanma Moreno ha demostrado pensar únicamente en los intereses de un partido que ya está muerto". Además, ha afirmado que el Gobierno de la Junta de Andalucía "debe convocar elecciones inmediatamente".

Exigimos la dimisión de Juan Marín. El vicepresidente de Juanma Moreno ha demostrado pensar únicamente en los intereses de un partido que ya está muerto. El Gobierno de la @AndaluciaJunta debe convocar elecciones inmediatamente. https://t.co/qUeofGhJAi — Manuel Gavira🇪🇸 (@GaviraVox) November 16, 2021

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía, Macario Valpuesta, ha dicho que no les "extraña" el contenido de la grabación. Cree que son "gravísimas" las declaraciones de Juan Marín y que demuestran "la hipocresía" del Gobierno de Juanma Moreno.

Sobre Marín ha dicho que "este señor pretende estar todo un año de campaña electoral permanente utilizando los cargos públicos" y a la vez "se nos dice que nosotros estamos pendientes de las elecciones", ha indicado Valpuesta.

El representante de Vox cree que la filtración a la SER "demuestra el estado de descomposición del partido Cs, por estas grabaciones y estos manejos internos". Y también ha advertido que "se trata de un gobierno que no es fiable".

"Juanma Moreno no puede ser cómplice de esta situación" y "la única salida lógica es la convocatoria inmediata de elecciones", ha destacado y aunque ha dicho que Vox es un partido "dialogante" con respecto a la negociación del Presupuesto para 2022 cree que "están las cartas boca arriba" y "ya está todo dicho". "¿Qué explicación nos pueden dar después de esto?", se ha preguntado.

En este sentido también se ha manifestado la secretaria general de Podemos Andalucia, Martina Velarde, en unas declaraciones recogidas por Europa Press. Desde Podemos han calificado de "muy grave" el contenido de la grabación filtrada a la SER y han pedido la dimisión tanto de Juan Marín como de Juanma Moreno porque para ellos el presidente y el vicepresidente de la Junta "no quieren presupuestos" sino convocar elecciones. También han asegurado que "están jugando con los grupos parlamentarios y con la sociedad andaluza y poniendo sus intereses electorales por encima de los intereses de Andalucía".

El PSOE rompe la negociación del Presupuesto de 2022

Desde el PSOE también han opinado sobre las declaraciones de Juan Marín filtradas a la Cadena SER. La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha anunciado la ruptura de las negociaciones con el Gobierno de PP y Cs para la aprobación del Presupuesto para 2022 del que han presentado una enmienda a la totalidad.

La portavoz socialista ha dicho que se trata de un "engaño masivo" y que creen que era "mentira" que el Gobierno andaluz quisiera aprobar las cuentas de 2022. También creen que Marín, que hizo estas declaraciones en julio, meses antes de la aprobación del Presupuesto en el Consejo de Gobierno de la Junta, "habla por boca de Moreno Bonilla".