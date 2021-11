Vox, tras las filtración del audio de Marín: "Nos temíamos que en Andalucía algo de eso podía pasar"

A menos de una semana de la tramitación parlamentaria del Presupuesto de 2022 la crisis política que se ha levantado en Andalucía tras la filtración a la Cadena SER de un audio del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, poniendo en duda la idoneidad de los mismos, sigue en aumento. Los partidos de la oposición (PSOE, Vox y Podemos) salieron en tromba pidiendo la dimisión del líder de Cs en la región y presentando enmiendas a la totalidad a las cuentas públicas.

Para comentar esta situación y las derivadas políticas que puede tener la falta de acuerdo y la prorroga del Presupuesto de 2021 el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha acudido al programa Es la Mañana de Federico de esRadio.

Gavira ha recordado que desde Vox vienen "manteniendo desde hace seis meses, no e una cuestión de ahora, diciendo que Ciudadanos es un socio inestable y frágil" y que lo que "necesita Andalucía es un Gobierno fuerte y estable". "Con Cs la situación no es la ideal", ha añadido.

Ha indicado que ellos llevan avisando de esta situación del otro partido del Gobierno de Andalucía desde la moción de Murcia y el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid. "Nos temíamos que en Andalucía algo de eso podía pasar", ha apuntado y ha señalado que "los hechos de esta semana han ratificado que Vox tenía razón una vez más".

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía ha dicho que "ellos están en su visión partidista y electoralista" y que si el Gobierno de Andalucía quiere "estabilidad" tiene que "cumplir lo pactado con Vox". En este sentido ha recordado una frase que dijo el presidente andaluz, Juanma Moreno, para referirse al presupuesto de 2022. Moreno dijo que "son los presupuestos que hubiese soñado cualquier dirigente socialista" y Gavira cree que "cuando uno escucha eso con Vox y el PSOE no va a poder contar".

¿Ruptura con el Gobierno de la Junta?

En los últimos meses Vox ha amenazado con romper relaciones y el apoyo al Gobierno de la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos. Sin embargo ha seguido apoyando algunas iniciativas parlamentarias y estaba negociando el Presupuesto de 2022. Cuando salió la filtración del audio de Juan Marín a la Cadena SER desde el partido de Santiago Abascal se dijo que se rompían negociaciones con la Junta de cara a la aprobación del Presupuesto.

Sin embargo, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía ha mantenido la mano tendida pese a que ha asegurado que Juanma Moreno "debería disolver el Parlamento de Andalucía cuanto antes" y "proponer a los andalusíes si quieren un gobierno fuerte".

Manuel Gavira ha señalado que "de aquí al miércoles (el día que se vota el Presupuesto de 2022 en el Parlamento andaluz) pueden pasar muchas cosas, si nos despertamos con una llamada del presidente diciendo que aprueba lo pactado Andalucía tendrá presupuestos". "Entendemos que sería estúpido no exigir lo que tenemos pactado", ha añadido.

También cree que el PSOE "pensaba" abstenerse para que salieran adelante las cuentas de la Junta de Andalucía para 2022 y que "de aquí al miércoles es más fácil que la enmienda a la totalidad la retire el PSOE que Vox".

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía ha dicho que pese a que no salga el Presupuesto de 2022 al día siguiente van a dar su apoyo a la Ley del Suelo que "desde hace unos meses venimos negociando y pactando con la Junta". "Es decir que el jueves por la mañana presumibilemete va a contar con el apoyo de Vox. Nosotros sí cumplimos con nuestra parte del acuerdo", ha dicho. Gavira ha asegurado que aprobarán proyectos de ley que no estén "vinculados a la Agenda 2030".

Macarena Olona, ¿candidata a la Junta?

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía ha cargado durante con los socios de Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y ha comentado la idoneidad de Macarena Olona como candidata del partido a la presidencia de la Junta.

Ha dicho que "Ciudadanos está en una situación gravísima" que "se ha confirmado" con la polémica filtración de las palabras de Juan Marín en una reunión con los miembros de su grupo parlamentario. "¿Qué andaluz va a votar a un partido con Juan Marín contemplando un escenario que no quiere votar un presupuesto generado por su propio Gobierno?", se ha preguntado. También ha opinado que "Marín debería dimitir o Moreno cesarlo".

Otro de los asuntos que ha analizado Manuel Gavira es la posible participación de Vox en un futuro Gobierno andaluz después del adelanto electoral y si la candidata del partido sería Macarena Olona. Gavira ha dicho que "la participación o no en el gobierno depende del resultado electoral" y que "en cualquier caso lo que vamos a hacer es no cometer el error y no creernos que había más legislatura adelante para cumplir lo acordado". "Si dan los números para el pacto PP o Vox sería exigir los cumplimientos con carácter casi inmediato", ha añadido.

Sobre la candidatura de Olona ha dicho que siente "una profunda admiración", hacia la diputada por Granada en el Congreso de los Diputados y que le gusta "muchísimo". "Macarena sería una magnífica candidata para presidir la Junta de Andalucía aunque en Vox lo importante no es el mensajero, es el mensaje pero si lo lidera Macarena eso es imparable", ha apuntado.