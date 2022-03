Teresa Rodríguez acusa a Olona de "usurpar la identidad andaluza" por vestirse de flamenca

Vox todavía no ha confirmado oficialmente la candidatura de Macarena Olona a la Junta de Andalucía pero algunos ya no ocultan sus nervios ante la posibilidad de tener que enfrentarse a uno de los pesos pesados del partido y de los rostros más conocidos del panorama político español. La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha llegado a acusarla de "faltar al respeto" a los andaluces por vestirse de flamenca, algo que considera reservado en exclusiva para aquellos que hayan nacido en esta comunidad.

La diputada de Vox ha publicado una imagen en su cuenta oficial de twitter en la que aparece probándose un vestido de flamenca, típico de la Feria de Abril en Andalucía y que previsiblemente lucirá para la ocasión. Un claro guiño a la tierra por la que, salvo sorpresa de última hora, será candidata de Vox, como ella misma admitió recientemente durante un desayuno informativo protagonizado por Iván Espinosa.

"Cunera, usurpadora y mentirosa"

La instantánea no ha sentado nada bien a la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que ya ve a la diputada como su rival política. "Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria", comienza diciendo en su mensaje de twitter para después añadir que "Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo", acusándola de intentar "fingir lo que no es", en referencia a su lugar de nacimiento, Alicante. "Muy adecuado para los carnavales en los que estamos", remata tirando de ironía en un intento por ofenderla.

La portavoz de Adelante Andalucía no se limita a criticar a Olona por vestir de flamenca, sino que comparte un vídeo en la que la diputada de Vox se refiere a sí misma como "andaluza" y la califica de "cunera". "Olona nos está usurpando la identidad", llega a decir. "No es malo ser de Alicante, vivir en Madrid y que tu partido te mande de cunera, no pasa nada, no eres la primera, pero está mal intentar engañar a la gente", insiste.

Vale, por ser más clara, me refiero a que Macarena Olona nos está usurpando la identidad. No es malo ser de Alicante, vivir en Madrid y que tu partido te mande de cunera, no pasa nada, no eres la primera, pero está mal intentar engañar a la gente. pic.twitter.com/1L9HvFWWiw — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) March 3, 2022

La cita electoral y las expectativas

Después del resultado de las elecciones en Castilla y León y la crisis del PP que se ha llevado por delante al presidente del partido, Pablo Casado, lo más probable es que Juanma Moreno no adelante elecciones en Andalucía y agote la legislatura, por lo que no se colocarán las urnas hasta finales de año. De esta forma el partido tendría margen para rearmarse y no sufrir un castigo.

Vox aspira a lograr en esta comunidad su mejor resultado en unas elecciones autonómicas, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una tierra talismán para el partido por ser la región que les abrió las puertas de las instituciones. Ninguna encuesta recoge que estén en disposición de disputarle la presidencia al PP, aunque todas confirman que serán determinantes para que pueda gobernar.

Fuentes del partido presumen de estar por delante de los populares en muchas provincias sin haber oficializado todavía la candidatura de Olona, con la que esperan despegar aún más en intención de voto después de constatar el fuerte tirón que tiene entre los electores.