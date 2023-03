La "impresentable" descalificación de un diputado de Adelante Andalucía a Vox en el Parlamento andaluz

En el Parlamento de Andalucía se ha vivido un momento de tensión en la Sesión de Control al Gobierno de Juanma Moreno después de la intervención del diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha interpelado al presidente andaluz sobre la educación "afectivo sexual" en los centros públicos andaluces. García, que ha mezclado varios asuntos y ha acusado al Ejecutivo andaluz de que no sabe "si es que piensan que está bien que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes se formen en lo que es la sexualidad o el amor a través de la pornografía o de las series machistas o creen sinceramente que esto es un tema que hasta el matrimonio mejor ni tocarlo". "No sé que es peor, sinceramente", ha añadido.

Cree el diputado de la extrema izquierda andalucista, y del partido que lideró hasta hace unos meses Teresa Rodríguez, que "cuando no se toca esto en los centro educativos lo que genera es avances del discurso machista, lo que genera es el mensaje de que esto no es importante o el mensaje de que mejor no tocarlo me vaya a meter en problemas y eso es lo que más me preocupa: la autocensura. Que se crean que si los profesores tocan estos temas en clase pues van a tener problemas con determinados partidos políticos o asociaciones".

José Ignacio García ha añadido que "la sexualidad es una parte fundamental del desarrollo humano y la educación afectivo sexual es imprescindible" y que eso significa que "las chicas disfruten de su sexualidad con plena libertad y los chicos que sepan hacerlo con empatía que no hay que abusar y deconstruirnos de esos roles machistas que tanto nos fastidian la vida". Para ello ha pedido que la "educación afectivo sexual" sea "un contenido obligatorio desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato".

Sin embargo, el revuelo se ha montado cuando el diputado andalucista ha dicho que "los adolescentes ya hablan de sexo y el único sitio donde es tabú es en las instituciones y si no intervenimos lo que pasa es que el partido de los maltratadores de la extrema derecha avanza en su discurso, llega a las aulas y acaba impregnándolo todo". Después de esta intervención sólo le ha aplaudido su compañera de partido, Maribel Mora, y tímidamente el diputado de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, hasta que se ha dado cuenta de que nadie más lo hacía.

"Es impresentable"

El presidente de la Cámara regional, Jesús Aguirre, ha llamado la atención a José Ignacio García que le ha respondido que un diputado de Vox le ha dicho "tu puta madre" y "gilipollas". "Señoría, teniendo la palabra ha llamado maltratadores a todo un grupo parlamentario", le ha contestado Aguirre mientras el diputado andalucista ha dicho que "se han puesto muy nerviosos con este tema, no sé porqué".

Jesús Aguirre ha dicho que "es impresentable" varias veces y le ha preguntado que si retira la palabra a lo que el García le ha dicho que "no" y que no ha dicho "nada que no sea verdad". "Señoría, usted a generalizado a todo un grupo y ha llamado maltratados a todo el grupo", le ha respondido Aguirre tras lo cual el diputado de Adelante Andalucía le ha corregido: "no, no. He dicho que es el partido de".

"Que usted piensa que es más porque no retira la palabra. Muy bien, la perra gorda para usted, pero eso es impresentable pongámonos como nos pongamos", le ha terminado contestando Jesús Aguirre que se ha llevado un aplauso de gran parte del Parlamento de Andalucía.