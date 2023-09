La Policía Nacional ha detenido en la localidad malagueña de Vélez-Málaga a un hombre de 34 años acusado de agredir sexualmente a varias mujeres, a las que previamente sedaba. Por extraño -o contradictorio- que parezca, se da la circunstancia de que el varón es sacerdote y ha sido arrestado gracias a la denuncia de su actual pareja, que es quien encontró material audiovisual sospechoso en la vivienda que compartían en Melilla.

Así lo han confirmado a Libertad Digital fuentes policiales, que reconocen que lo ocurrido "no entra en cabeza de nadie". La investigación se inició en el mes de agosto después de que la persona con la que el religioso mantenía una relación sentimental se topara con fotografías y vídeos de su novio realizando prácticas sexuales a mujeres semidesnudas que parecían dormidas o drogadas.

Ante la posibilidad de que los hechos de las imágenes no fueran consentidos, la pareja del arrestado hizo una copia del disco duro en el que se encontraban y acudió a comisaría para ponerlo en conocimiento de los agentes. Como los investigadores pudieron comprobar, en algunos de los videos almacenados el detenido realizaba prácticas sexuales sobre diferentes mujeres en estado de inconsciencia, con el agravante de que además las grababa.

Hasta el momento han sido identificadas cinco de ellas, pero los agentes encargados del caso no descartan que vayan apareciendo más a medida que avance la investigación. Las agresiones las habría cometido durante varios años y en distintas ciudades. Las mujeres pertenecían a su círculo de amistades, no tenían conocimiento de las imágenes y no eran conscientes de haber sido víctima de ningún delito sexual.

Al detenido, que ha ingresado en prisión, se le atribuyen -de momento- cuatro agresiones sexuales y cinco delitos contra la intimidad. De las pesquisas se desprende que el sacerdote habría cometido al menos parte de los hechos durante algunos viajes que realizaba con un grupo de amigos y que suministraba a sus víctimas algún tipo de sustancia que anulaba su estado de consciencia para poder llevar a cabo las agresiones sexuales.

La investigación continúa abierta. El arrestado fue destinado a la Diócesis de Málaga a principios de año y los agentes creen que podría haber otras víctimas en las ciudades en las que el sacerdote ha residido en los últimos años, como Melilla o Córdoba. Agentes especializados de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer están analizando ahora el material intervenido en su domicilio con el fin de localizarlas.

Condena de la Diócesis de Málaga

La Diócesis de Málaga ha condenado las supuestas agresiones sexuales cometidas por el sacerdote arrestado y ha ofrecido su plena colaboración con la justicia para facilitar la investigación. Lo ha hecho a través de un breve comunicado en el que lamenta "profundamente el daño que esta situación implica".

Asimismo, expresa su "condena más profunda y contundente contra cualquier tipo de vejación o abuso a la mujer". El Obispado, señala, está atendiendo a los requerimientos de las autoridades judiciales "desde que se conocieron los hechos" y "continuará ofreciendo su cooperación para cuantas investigaciones sean necesarias".