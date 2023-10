Moreno tacha de "ingenuo" a Espadas y le reprocha el "blanqueamiento" de Junqueras

La investidura de Pedro Sánchez, que sigue sin fecha, sigue en periodo de negociación y el presidente del Gobierno en funciones ha llamado por teléfono al líder de Esquerra Repúblicana de Cataluña, Oriol Junqueras, para conversar sobre la misma. En esa conversación se ha hablado de un pacto que iría más allá de la investidura y que incluiría una negociación para los PGE de 2024 según ha contado el propio líder independentista indultado en 2021 por el Gobierno de Sánchez.

En el Parlamento de Andalucía esta negociación entre Sánchez y Junqueras ha sido el punto de partida de un rifirrafe entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que le ha dicho al líder del PP-A está "obsesionado con el debate de investidura" de Pedro Sánchez. Moreno le ha contestado: "Me ha dicho usted que me preocupo mucho de la investidura del señor Sánchez. Pues sí, me preocupo mucho porque nos afecta".

En este sentido, ha apuntado que "el inhabilitado señor Junqueras ha reconocido que ha estado hablando con Sánchez. Y cuando le han preguntado de qué ha estado hablando ha dicho que de los presupuestos". "¿Qué quiere decir que los PGE se estén negociando con un inhabilitado independentista? Sin duda alguna algo que está claro, que ya el reparto se esta haciendo bilateral y que en la investidura va a haber un acuerdo bilateral en la que nos van a excluir a Andalucía. ¿Quién va a pagar esa factura? La vamos a pagar los andaluces", ha añadido.

Moreno ha criticado estas "reuniones bilaterales entre Junqueras y Sánchez" y en su turno, Juan Espadas, ha indicado que "el inhabilitado, como usted ha dicho, yo creo que no está inhabilitado para dialogar" y luego le ha reprochado que el Gobierno andaluz sí pueda tener reuniones a puerta cerrada con el Ejecutivo central sobre Doñana y que le moleste al presidente de la Junta que no se conozca el contenido de las reuniones para la investidura de Sánchez.

Blanquear al independentismo catalán

El presidente de la Junta de Andalucía le ha dicho al líder socialista andaluz que le "sorprende mucho" que "usted haya comenzado esa tarea de blanqueamiento del independentismo catalán". Sobre Junqueras ha indicado que es "un señor que por supuesto puede hablar con quien quiera, pero que está inhabilitado hasta 2031 por el Tribunal Supremo, que es independentista, que él y miembros de su partido han dicho que los andaluces éramos ciudadanos de segunda esté sentado a negociar un presupuesto".

"A usted lo que le debería de preocupar no son los presupuestos de Andalucía, a usted como andaluz, como secretario general de los socialistas andaluces, lo que le debería preocupar es qué se está negociando los presupuestos con el independentismo", le ha espetado Moreno a Espadas que ha asegurado que "está claro" lo que negocian con Pedro Sánchez. "Yo no veo ni a Puigdemont ni a Junqueras preocupándose por los andaluces, no lo veo, se van a preocupar de lo único que le preocupa a ellos que es Cataluña. Van a sacar tajada".

Moreno ha continuado diciendo que "la pregunta que nos vamos a hacer los andaluces es: ¿Cuánto vamos a perder los andaluces en beneficio de ese pago, de ese cheque, que se le va a tener que dar al independentismo para que Sánchez sea presidente? ¿Cuánto vamos a tener que pagar los andaluces para ese cheque que Sánchez necesita para la investidura? Lo que toca es saber exactamente qué va pasar".

El líder del PP andaluz ha recordado que España tiene "un modelo de financiación autonómica en el que perdemos 1.000 millones y van 12.000 desde que se aprobó que, curiosamente, fue aprobado con el señor Junqueras, con ERC, donde ya Andalucía salió perdiendo en esa negociación del señor Zapatero dicho por esta parte de la bancada y por esa parte de la bancada (señalando a populares y socialistas)". "Si usted cree que Junqueras va a beneficiar en algo a Andalucía creo que usted, sinceramente, me parece un poco ingenuo. La mayoría de los andaluces ven con enorme preocupación esa infrafinanciación".