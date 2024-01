El senador de El Hierro: "Los inmigrantes entran en La Restinga como si estuvieran de paseo"

La crisis migratoria en Canarias empeora por momentos. Continua la ola de llegadas sin control mientras el Estado no hace nada, ni por los menores que llegan a las islas solos ni por los servicios operativos al cargo de la recepción y atención de los miles de personas que alcanzan las islas de forma ilegal. El Hierro continua siendo la región más castigada. En el primer mes del año ya ha recibido a más de 4.000 personas. Hasta allí se desplazará hoy el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, para analizar la situación.

El senador de la Agrupación Herreña Independiente, Javier Armas, ha denunciado en EsRadio la "dramática" tesitura de la isla y la inacción del ejecutivo de Sanchez a pesar de que se comprometió con Canarias a cambio del voto a favor de su investidura. "Oímos muchas cosas y muchas reuniones pero absolutamente nada se hace. Canarias sigue colapsada, y El Hierro tiene en una situación insostenible".

A este ritmo de llegadas, con un aumento del 838% respecto a enero del 2023, más de 40.000 arribarían a la isla más pequeña del conjunto canario, es por ello que Armas ha exigido "medidas inmediatas" porque el ritmo de llegadas "no se puede aguantar", tanto por las miles de personas que "entran por La Restinga como si estuvieran de paseo", como por los voluntarios y los profesionales a pie de puerto que ya "no dan para más, están extenuados". A este aspecto ha señalado que no solo es un problema de operatividad, si no de falta de personal de refuerzo y de sustitución. "No abandonan su puesto. La gente está muy cansada".

El senador ha reconocido que desde el inicio del pico de llegadas en octubre se han mejorado algunas condiciones en tema de recepción y atención en el propio puerto pero "ha sido gracias a la presión que hemos hecho desde todos los sectores", con el que han conseguido un hospital de campaña en en Puerto de La Restinga y la instalación de un pequeño puesto de la Policía Nacional donde identificar a los inmigrantes y canalizar su documentación.

Armas también ha reclamado la toma de medidas en los lugares de origen, y que se dignifique la vida de estas personas que "están muriendo en el mar" porque la "traumática" situación podría evitarse si se hiciera una visión internacional y se mejorasen las condiciones de vida para que no tuvieran que "montarse en cayucos por necesidad huyendo del hambre y de la guerra. Vienen buscando mejorar su futuro".

En este punto, ha incidido en la falta de hechos por parte del Estado que "solo tiene palabras", especialmente en lo referido a los más de 5.500 menores no acompañados. Este fue uno de los puntos clave en el acuerdo entre Coalición Canaria y el PSOE, donde se comprometían al traslado y acogida de los niños y niñas en otras comunidades, pero "de los 300 menores que prometieron en octubre, no se ha trasladado ninguno, y en aquel momento solo tutelábamos a 2.700".

Esto, ha puntualizado, deriva de los problemas económicos "porque el Estado piensa en redistribuir menores por otras comunidades sin financiación, y se necesita dinero para mantenerlos hasta que cumplan los 18 años", y hasta el momento, son las propias CCAA las que se encargan de todos los gastos, lo que limita la ‘solidaridad’.

De la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración que se celebra este martes, el senador herreño espera que "aunque todo vaya muy lento" se tomen soluciones y se produzcan acciones en los próximos días, porque aunque sea un "problema internacional que debe tratarse a nivel global," porque "España no es el destino, es un país de tránsito, esto pasa en muchos países de Europa", pero, "debe comenzarse por lo que nos importa, lo que no es próximo, que es El Hierro y Canarias".