El sector audiovisual genera 440 millones en Canarias en 2025

El sector audiovisual en Canarias consolida su crecimiento gracias a las ventajas de su marco fiscal diferenciado. Durante el pasado año 2025, la actividad de los rodajes de cine y televisión dejó un impacto económico directo de 432 millones de euros en las islas. Esta inyección financiera se eleva hasta los 440 millones de euros si se añade el negocio generado por el subsector de la publicidad.

Este balance económico se materializó a través de un total de 180 producciones registradas en el archipiélago, una cifra que representa un incremento de 30 proyectos, un 17% más, respecto a los datos del ejercicio anterior. En cuanto al origen de las obras que escogieron las islas, la mayoría correspondió a producciones españolas con 134 proyectos, mientras que las 46 obras restantes tuvieron carácter internacional.

La clave de este atractivo reside en las herramientas normativas propias de las islas. La Zona Especial Canaria (ZEC) funciona de manera complementaria al sistema de deducciones por rodaje, ofreciendo un estímulo decisivo: las productoras que deciden establecerse en el archipiélago tributan a un tipo impositivo reducido del 4% en el Impuesto sobre Sociedades, en claro contraste con el 25% del tipo general que se aplica en el resto del territorio nacional. Esta fiscalidad ventajosa está permitiendo al sector dejar atrás el simple modelo de prestación de servicios en exteriores para avanzar hacia un tejido empresarial de creadores y propietarios de contenidos con mayor estabilidad a largo plazo.

El ecosistema audiovisual canario se prepara ahora para afrontar una agenda de promoción en los mercados exteriores más relevantes de la animación, los efectos visuales y los videojuegos. La cita más inmediata tendrá lugar del 23 al 26 de junio en Francia con el MIFA Annecy, el principal mercado de animación del mundo, donde las islas desembarcarán con una delegación récord de 17 estudios y un espacio propio para captar inversores.

A esta feria le seguirá en julio Mundos Digitales en La Coruña, enfocada en los contenidos digitales, donde viajarán cuatro estudios canarios. En agosto llegará el turno de los videojuegos con la Gamescom de Colonia, Alemania, una cita internacional que contará con la presencia de 15 estudios de las islas. El calendario de la industria se prolongará tras el verano con la asistencia al Festival de San Sebastián y una misión comercial específica al Tokyo Game Show en Japón a mediados de septiembre.