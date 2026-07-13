Tenerife y la ULL impulsan dos cátedras sobre salud digital e inteligencia artificial

El Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna han unido fuerzas para impulsar la investigación y la innovación en el ámbito sanitario. A través de la empresa pública Imetisa, participada por el Cabildo y el Servicio Canario de la Salud, ambas instituciones han firmado dos convenios que permitirán crear sendas cátedras universitarias centradas en el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la medicina.

Los acuerdos, rubricados el pasado 16 de junio por el rector de la ULL, Francisco García, y el vicepresidente de Imetisa y consejero de Investigación, Innovación y Desarrollo del Cabildo, Juan José Martínez, buscan reforzar la formación de profesionales y convertir a Tenerife en un referente en investigación sanitaria.

La primera de las iniciativas es la Cátedra de Telemedicina, Inteligencia Artificial e Innovación Clínica y Docente en Medicina y Cirugía. Su objetivo es acercar las últimas tecnologías a la práctica médica y a la formación de los futuros profesionales. Entre las líneas de trabajo destacan la robótica aplicada a la medicina, la telecirugía y los sistemas de simulación médica y quirúrgica, que permitirán a los estudiantes entrenarse en entornos seguros antes de intervenir con pacientes.

La segunda cátedra estará dedicada al Diagnóstico por Imagen Funcional y la Neurocomputación. En este caso, la investigación se centrará en mejorar la detección y evaluación de enfermedades mediante inteligencia artificial, redes neuronales y algoritmos capaces de analizar imágenes médicas con mayor rapidez y precisión. Además de mejorar la atención sanitaria, el proyecto pretende optimizar el uso de los recursos públicos y consolidar a Canarias como un referente regional en este ámbito.

Ambas cátedras nacen con vocación de permanencia y contarán con una financiación anual de 75.000 euros cada una, aportados íntegramente por Imetisa. Ese presupuesto permitirá desarrollar proyectos de investigación, actividades formativas y nuevas líneas de trabajo que serán supervisadas por comisiones mixtas encargadas de evaluar su evolución.

Con esta apuesta, el Cabildo refuerza su compromiso con la investigación y la formación especializada como motores del desarrollo de Tenerife. Entre las acciones previstas figuran la organización de seminarios, jornadas técnicas, el apoyo a tesis doctorales y trabajos de fin de grado, así como la validación de nuevas herramientas tecnológicas que puedan incorporarse en el futuro a la práctica clínica diaria, estrechando la colaboración entre la universidad y el sistema sanitario.