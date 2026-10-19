Un tránsfuga entre Illa y Orriols

El transfuguismo es un fenómeno muy corriente en Cataluña. Salvador Illa cuenta en su equipo con dos consejeros —Justicia y Empresa— procedentes de la órbita convergente y otros dos —Política Lingüística y Cultura— heredados de ERC. En ERC tampoco es nada extraño. He ahí la número dos de Oriol Junqueras, Elisenda Alemany, originaria de ese "espacio" difuso de la extrema izquierda en principio no separatista pero que luego es tan o más separatista que la extrema izquierda estilo CUP. Y de la CUP es una señora que fue candidata por esa lista en Tarrasa hace unos diez años y ahora suscribe punto por punto las prioridades de Vox. Aparte de la Aliança Catalana de la señora Orriols, donde confluyen gentes de todos los partidos y de toda condición en la expectativa de que ese partido puede degenerar en la nueva Convergencia.

Pero hay un caso de transfuguismo que supera todos los registros. Se trata de un hijo de Alfonso Comín, Toni Comín, exconsejero de Sanidad por la cuota de ERC en el "Govern" golpista de Carles Puigdemont y Junqueras y que está a punto de tomar por segunda vez el acta de eurodiputado representando a Junts. Comín se dio a conocer como integrante de una plataforma de apoyo a Pasqual Maragall llamada "Ciutadans pel Canvi-PSC", nada que ver con Ciudadanos. Sentó plaza de diputado autonómico a principios de siglo y tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el "Estatut", se integró en el grupo de socialistas partidarios de la autodeterminación que acabarían recalando en ERC. Trasero de mal asiento, se distanció de Junqueras al tiempo que se hacía amigo de Puigdemont, a quien decidió emular largándose a Bruselas tras el golpe de Estado.

En el santuario belga de terroristas y golpistas nuestro personaje congenió tanto con Puigdemont que se presentó con él y bajo la marca de Junts a las elecciones europeas en el penúltimo capítulo de su extraordinario periplo político. En pleno apogeo de su amistad con el expresidente de la Generalidad, Comín alcanzó la vicepresidencia del Consejo de la República, lo que le sirvió para endosar al organismo como gastos de representación unas estupendas vacaciones por la Costa Azul en un velero monísimo junto a Lluís Llach, otro gran amigo. Todo por la república catalana. También se le abrió expediente por un supuesto caso de acoso laboral y sexual contra un asesor. A Comín le salen los enemigos hasta de debajo de las piedras y nadie habla bien de él. Ahora también se ha distanciado de Puigdemont.

La orden de detención del líder de Junts también le afectaba a él, de modo que ya puede regresar a España y por fin podrá tomar posesión de su escaño en el parlamento europeo como diputado de Junts. Pero antes se tendrá que pasar por Madrid, donde ha sido citado el día 22, este jueves, por la Junta Electoral Central (JEC) a fin de que jure o prometa la Constitución, un requisito indispensable. Comín está que se sube por las paredes, pero no por eso. La JEC le ha chafado su fiesta de vuelta del "exilio", una cita convocada para el próximo domingo 25 en un punto por determinar de los Pirineos entre Francia y España. Comín tiene el capricho de cruzar la frontera a pie y rodeado de amigos. En pleno delirio dice que quiere pasar andando de la Cataluña del Norte a la Cataluña del Sur como colofón de sus nueve años de destierro.

La Junta le ha citado tres días antes y su abogado, el ínclito Boye, le ha recomendado que se deje de recursos. Como no están los tiempos para aplazar el cobro de un salario de eurodiputado, Comín ha decidido hacer caso al letrado y ha declarado que viajará a Madrid en avión como quien viaja a París. Hasta ahí, todo en orden. A partir de ahí, la chaladura. Que mantiene la excursión a pie por los Pirineos del domingo porque él se "exilió" de Cataluña y regresará a Cataluña, que Madrid es la capital del país vecino y que la realidad no le va a fastidiar sus sueños aventureros de héroe del maquis.

Fuera de Cataluña Comín es un auténtico desconocido. En Cataluña tampoco es que arrastre a las masas, aunque hay un cierto interés en los mentideros políticos por el futuro de este político. Se apuesta por un acercamiento al PSC de Illa pero hay quien también ve a Comín con Sílvia Orriols, quien víctima de parecidos delirios viene de decir en una entrevista en La Vanguardia que "no participamos en las elecciones españolas, italianas ni alemanas".