Los 8 mejores esmaltes de uñas para una manicura perfecta

En cualquier situación social es indispensable estar a la altura con una buena manicura, para generar una buena impresión en las demás personas. Para ello, necesitarás unos buenos esmaltes de uñas como los Liangmei 1003 , para que puedas hacerte una manicura única y que puedas resaltar la belleza de tus manos.

Pero, en el mercado actual nos encontramos con infinidad de opciones entre las cuales escoger, por lo que tomar una decisión de compra no siempre es fácil. Por este motivo, hoy hemos seleccionado únicamente las mejores opciones que encontrarás en el mercado.

¿Cuáles son los mejores esmaltes de uñas del mercado?

En el mercado actual nos encontramos con una gran variedad de opciones entre las cuales escoger al hablar de esmaltes de uñas. Para facilitarte la elección, hemos seleccionado únicamente las 8 mejores opciones del mercado pra que así tengas unos esmaltes de uñas de alta calidad. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlos:

1. Esmalte de uñas Liangmei 1003

Esmalte de uñas Liangmei 1003

Sin duda estos son unos esmaltes de uñas que no debes dejar de probar, en especial porque recibirás un total de 48 colores diferentes entre los cuales elegir. De esta forma, podrás crear en tus uñas los últimos estándares de la moda. Incluye color blanco y negro que pueden ser utilizados como base, y un top coat para la protección de tus uñas.

Vienen los esmaltes en 2 cajas de lujo, fabricadas en cartulina de la más alta calidad, y que presentan una impresión profesional a todo color. Su caja está completamente sellada, y es un esmalte hecho en Luxemburgo. Cuentan con un certificado de seguridad, que garantiza que cumple con todos los reglamentos del Reino Unido y de la Unión Europea. No utilizan animales en la prueba de estos esmaltes, y cumplen con todas las normas de salud y seguridad.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que "tienen una gran variedad de colores, vienen en dos cajas, y puedes tener pintauñas para mucho tiempo". Por otra parte, afirman que "están muy bien para el precio, y los tonos son distintos, pero algunos precisan 3 o 4 capas para pintar bien las uñas". Son una gran opción, en especial porque podrás disfrutar de una gran variedad de colores.

Ver precio

2. Esmalte de uñas ROSALIND UK-8

Esmalte de uñas ROSALIND UK-8

Este es un paquete de esmalte de uñas de gel que es semipermanente, y en el que te encontrarás con un total de 12 colores diferentes. Cada frasco cuenta con una capacidad de 7ml, y vienen en unas botellas que son bastante compactas y ligeras. Esto hace que sean convenientes para llevarlos a todas partes sin ningún tipo de inconvenientes. Se encuentran fabricados en materiales naturales con poco olor, y que no son perjudiciales en absoluto para la piel.

Son muy duraderos, en especial porque después de abiertos pueden durar hasta 14 días sin secarse. Su aplicación sobre las uñas es muy sencilla, y se puede usar como un gel que es muy fácil de quitar. Para el uso de estos esmaltes es indispensable utilizar una lámpara LED de uñas para que se seque. En caso de ser necesario, puedes aplicar 2 o 3 capas para conseguir un efecto mucho más llamativo en las uñas.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es igual que los de la imagen, con unos colores muy bonitos y una gran calidad en todos los esmaltes". También destacan que "este pack trae unos colores que son muy bonitos, y que merecen la pena por completo, siendo ideales para pintarte las uñas en casa y con una duración de 2 semanas en perfecto estado". Son una muy buena opción a considerar, en especial porque te aportarán unos colores muy bonitos y llamativos para tus uñas.

Ver precio

3. Esmalte de uñas Umikk 21 colores

Esmalte de uñas Umikk 21 colores

Son unos esmaltes que vienen en 21 colores diferentes que están bien diseñados para aportar a tus uñas un toque único. Además, incluye un esmalte de capa base, otro de capa superior sin toallitas y otro de capa superior mate. Este es un esmalte de gel que no se seca si se deja al aire libre, y debe secarse siempre bajo una lámpara de uñas UV/LED. Ofrecen una gran cobertura, en especial porque están hechos con pigmentos de nivel premium de alta calidad.

Solo necesitarás aplicar una capa del esmalte para conseguir el color que buscas en tus uñas, y no se requieren varias capas para lograrlo. Para su uso, se recomienda aplicar una capa de gel fina, y se debe curar durante 60 a 90 segundos. Son altamente resistentes, puesto que pueden durar hasta 21 días sin ningún tipo de astillas, y es fácil de despegar para que no se vayan a maltratar tus uñas. Para la mayor duración, es importante aplicar la capa superior de protección curándola con la lámpara UV durante 90 a 120 segundos.

Las reseñas que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado son muy positivas, asegurando que "son unos pintauñas para lámparas UV de alta calidad, con colores muy estables, y que ofrecen una viscosidad adecuada para trabajar en la uña". Además, afirman que "vienen una gran variedad de colores muy bonitos, y no es necesario limpiar una vez secado porque sale sin residuo". Esta es una gran opción, en especial porque te permite tener unas uñas muy bonitas y con un acabado profesional.

Ver precio

4. Esmalte de uñas VOXURY VBTC6-05

Esmalte de uñas VOXURY VBTC6-05

Se trata de unos esmaltes semipermanentes en gel que son altamente resistentes y en este paquete recibirás un total de 6 colores diferentes. Vienen en botellas que tienen el color del pintauñas en el exterior, lo que permite que no tengas que abrir la botella para confirmar el color. Para tener un mejor efecto se recomienda aplicar 2 a 3 capas consiguiendo así un efecto perfecto en tus uñas.

Estos esmaltes requieren de una capa base y una capa superior para que puedan tener la mayor duración posible. Se curan bajo la lámpara de secado de uñas UV/LED, dejando un acabado perfecto en tus uñas. Vienen en una caja de regalo muy bonita y portátil para que sean ideales para cualquier ocasión especial. Dejan un acabado sin burbujas y totalmente sin impurezas, para que tus uñas queden perfectas como si las hubieras hecho en un salón de belleza.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "son unos colores muy bonitos, siendo unos colores pasteles que son muy suaves y femeninos". Por otra parte, destacan que "es un pack de colores semipermanentes y aguantan perfectamente durante tres semanas siempre que se use una buena base y un buen top coat". Estos esmaltes los puedes encontrar en diferentes variedades de colores para que puedas escoger los que mejor se ajusten a tus necesidades.

Ver precio

5. Esmalte de uñas ROSALIND 6 PCS

Esmalte de uñas ROSALIND 6 PCS

Estos son unos esmaltes para uñas que tienen unos colores muy bonitos, y que son 6 tonos en total de muy buena calidad. Vienen en frascos de 7ml, y son esmaltes de gel, que tienen una larga duración. No dejan ningún tipo de astillas, ni cáscaras, y son totalmente resistentes, flexibles y brillantes para tener las uñas perfectas durante el día a día.

Son muy fáciles de utilizar, y se pueden curar fácilmente con una lámpara UV, durante un período de 30 a 60 segundos. Estos esmaltes no vuelven a su estado sólido incluso si se dejan en al aire libre porque la única forma de secarlos es mediante el uso de la lámpara. Están fabricados con ingredientes que son completamente saludables y que no dañan la piel. Son perfectos par el uso a nivel profesional o para el uso en el hogar, y te permite tener unas uñas realmente fantásticas sin mucho esfuerzo.

Quienes han comprado este modelo tienen muchas opiniones positivas al respecto, asegurando que "son unos esmaltes de uñas de muy buena calidad, los cuales cubren bastante con tan solo dos capas, y el espesor del producto es el adecuado". También destacan que "los colores son preciosos, aunque el color no viene por fuera del envase por lo que tienes que abrirlos para saber el color del esmalte". Son unos esmaltes que no destrozan las uñas, y que duran en perfecto estado 15 días o más.

Ver precio

6. Esmalte de uñas Clavuz 025

Esmalte de uñas Clavuz 025

Se trata de un esmalte en gel que tiene una gran calidad, y que tiene un olor que es muy leve y una excelente concentración de pigmentos. Son esmaltes semipermanentes, que tienen una duración total de 10 a 20 días, y su color es completamente resistente y brillante. Recibirás un total de 6 tonos diferentes, y cada frasco tiene el color por lo que no tendrás que abrirlos para saber el color de los esmaltes.

Es muy fácil de utilizar, y es apto tanto para el uso profesional como para el uso en casa. Estos esmaltes se deben aplicar con una base y un top coat, además de que es indispensable utilizar lámparas LED o UV para el secado de los mismos. Es muy fácil de quitar, sin que vayan a dañar tus uñas en absoluto.

Las reseñas que tienen los usuarios que han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "son unos esmaltes muy buenos, y los colores son iguales a los que se pueden ver en la foto". Además, destacan que "es un pintauñas permanente de un tamaño estándar, y vienen unos tonos nude muy bonitos con una larga duración". Estos son unos esmaltes con unos tonos muy bonitos y que te permitirán tener un toque perfecto y duradero en tus uñas.

Ver precio

7. Esmalte de uñas Elite99 002

Esmalte de uñas Elite99 002

Este es un kit de esmaltes semipermanentes en gel que vienen con un total de 10 sobres removedores de regalo. Son ideales tanto para el salón de belleza como para el uso en la casa, lo que te permitirá tener la máxima versatilidad posible. Son unos esmaltes que son muy durables, manteniendo tus uñas en perfecto estado por un período de 10 a 14 días.

Están fabricados con una resina no tóxica, con un leve olor y una buena tenacidad. Los colores son altamente resistentes y flexibles, y se adhieren de forma rápida y fuerte a la uña, dejando un brillo permanente y espectacular. Es indispensable secar estos esmaltes bajo la lámpara UV o LED. Estos esmaltes no se parten ni se escaman, y son perfectos para uñas naturales, artificiales y acrílicas.

Son muchas las reseñas positivas que tienen los usuarios que han comprado este modelo asegurando que "los colores quedan muy bien, aunque debes darles tres capas para que queden perfectos". Por otra parte, afirman que "es un esmalte que se nota que es de calidad, las uñas siguen perfectas sin ninguna huella después de una semana de aplicarlos". Son unos esmaltes con una muy buena textura y flexibilidad lo que permite tener unos acabados únicos.

Ver precio

8. Esmalte de uñas Elite99 001

Esmalte de uñas Elite99 001

Se trata de un kit de esmaltes para uñas en gel, en el que tendrás un total de 6 colores diferentes que son muy elegantes. Son perfectos para hacer manicuras para todas las ocasiones y que se mantengan en perfecto estado. Cuentan con una gran resistencia, puesto que ofrecen una duración de 10 a 14 días, con un acabado que es completamente impecable.

Están hechos con resina no tóxica de muy alta calidad, y que tiene un bajo olor. Los colores se adhieren a la uña fuertemente, son resistentes y flexibles. Ofrecen un brillo permanente y espectacular, y en su frasco puedes ver el color por fuera para que no tengas que abrirlo para saber su color. Estos esmaltes mantienen tus uñas impecables y no se partirán ni escamarán.

Quienes han comprado este modelo, tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "vienen unos colores muy bonitos, y es un muy buen producto teniendo en cuenta su precio". También destacan que "son unos esmaltes excelentes, con 2 capas quedan perfectos los colores, y duran unas dos semanas en perfectas condiciones". Son unos esmaltes de uñas baratos que te proporcionarán una gran durabilidad en los acabados para tus uñas.

Ver precio

Consejos para comprar un esmalte de uñas: ¿En qué fijarse?

Antes de comprar unos esmaltes de uñas debes tener en cuenta algunos aspectos que resultarán cruciales para que puedas tomar una buena decisión de compra. Dentro de los aspectos que tienes que considerar estarán:

Componentes

Ten en cuenta que los pintauñas normalmente están hechos con diferentes compuestos químicos, que permiten brindar una mayor consistencia durabilidad y brillo. Sin embargo, también hay otras opciones que reducen al mínimo estos componentes sin que se pierdan las cualidades del producto.

Los más naturales eliminan muchos de los químicos nocivos para el ser humano. Se recomienda no comprar los que tengan componentes químicos como el formaldehído, el ftalato de dibutilo y el tolueno. Fíjate bien en que tenga la menor cantidad de componentes químicos tóxicos, que permitan evitar cualquier tipo de reacción desfavorable para tu cuerpo.

Durabilidad

Esta es una de las cualidades más importantes que deben tener los esmaltes, porque cada vez se tiene menos tiempo para dedicarle a la manicura. Por este motivo, lo mejor es optar por esmaltes que sean permanentes o semipermanentes, los cuales pueden llegar a durar entre 2 y 3 semanas.

También nos podemos encontrar con esmaltes de uñas tradicionales de larga duración, que pueden llegar a aguantar hasta 11 días desde su aplicación. Otros, pueden tener una duración menor, por lo que tendrás que estar retocándolos continuamente.

Proceso de secado

Es importante saber que, los pintauñas que son permanentes o semipermanentes suelen ser los que secan más rápido. Sin embargo, estos deben secarse con luz UV, para conseguir que el esmalte pueda secar en menos de un minuto.

Normalmente los Top Coat suelen ser de secado muy rápido, y estos se deben aplicar sobre la capa de color para tener una gran durabilidad. Estos ayudarán a que el esmalte seque más rápido y agregan un acabado profesional, por lo que son indispensables cuando utilizas esmaltes de gel.

Tipo de pintauñas

Ten en cuenta que, los esmaltes de uñas permanentes y semipermanentes se deben utilizar con mucha precaución en especial porque son agresivos para la piel. Por este motivo, al aplicarlos debes asegurarte de aplicarlos únicamente en tus uñas.

Si optas por los tradicionales, estos no requieren de mucho cuidado para aplicar, pero debes tener tiempo porque su tiempo de secado es largo. Estos no requieren lámpara para secarlos, y si se te corre y mancha tus dedos se puede retirar de una forma muy fácil.

¿Qué es un esmalte de uñas?

Los esmaltes de uñas son un producto de belleza que está compuesto por disolventes, diluyentes, agentes formadores de película, tintes y pigmentos. Al combinarse estos elementos y al entrar en contacto con la uña pueden formar una película plástica, la cual puede ser brillante o mate dependiendo del que escojas.

Cuentan con una textura que es cremosa, pero se secarán en la uña solidificándose y creando una capa pigmentada que es difícil de eliminar. Normalmente para su eliminación se debe utilizar acetona, y pueden durar bastantes días en perfecto estado dependiendo del tipo de esmalte que escojas. Son de muy fácil aplicación, y el precio suele ser bajo, en especial si los compras en paquetes de varias unidades.

¿Para qué sirve un esmalte de uñas?

El uso de los esmaltes de uñas normalmente se utiliza para pintarse las uñas de forma temporal y que se resalte la belleza de las manos. Estos son usados por las mujeres de todo el mundo, y les aportan a las manos una mayor elegancia, brillo y realce.

Si son semipermanentes, permiten que no tengas que hacerte la manicura muy seguido, porque estos pueden durar varias semanas en perfecto estado. En todo caso, son elementos que son básicos para que puedas disfrutar de un aspecto muy bonito y cuidado en tus uñas.

Ventajas de los esmaltes de uñas

Debes tener en cuenta que las ventajas de los pintauñas pueden variar dependiendo de si escoges unos que sean permanentes o no. En líneas generales las ventajas que tendrán serán las siguientes:

Los permanentes o semipermanentes son muy duraderos.

Permiten fortificar y proteger las uñas.

Puedes encontrar colores fuertes y brillantes dependiendo de tus gustos.

Los que son libres de tóxicos son muy suaves con tus uñas.

Sin embargo, estos productos también pueden tener algunas desventajas, como que incluyen sustancias químicas que pueden producir alergias. Además, si no se retiran adecuadamente estos podrían afectar de forma negativa la salud de tus uñas.

¿Cómo mantener el esmalte de uñas por más tiempo?

La mayoría de los esmaltes de uñas duran como mínimo 7 días, pero muchas chicas sufren para que se mantengan brillantes y sin astillas. Cuidar las uñas es la mejor forma de evitar que se estropeen, pero también puedes seguir algunas recomendaciones que te pueden ayudar en el proceso:

Es importante hidratar tus cutículas a diario, bien sea con cremas hidratantes o con aceite de jojoba.

Intenta utilizar siempre bases cremosas en lugar que las líquidas, porque así se mantendrán intactas por más tiempo.

Puedes ir retocando tu esmalte con una capa de top coat ocasionalmente, para que puedan durar por más tiempo.

Antes de aplicar el esmalte es importante limpiar tus uñas con quitaesmalte, con la finalidad de eliminar toda la suciedad o las impurezas para que no se pierda adherencia.

Debes evitar el calor durante las 12 horas siguientes a la realización de las uñas, evitando los ambientes muy calurosos.

¿Cómo se puede remover el esmalte para uñas?

No todos los pintauñas se remueven igual, por lo que debes tener en consideración el tipo de quitaesmalte. Para los tradicionales, puedes remover con acetona y será muy sencillo, y también puedes tener acceso a lápices correctores de acetona que permiten quitar los excesos de los dedos.

Sin embargo, el proceso para remover los esmaltes de uñas permanentes el proceso será mucho más difícil. Los pasos para eliminar este tipo de esmalte serán:

Lima ligeramente la capa superior de la uña para que puedas eliminar el top coat.

Debes envolver la uña con un algodón empapado en acetona y papel aluminio.

Deja que la acetona actúe durante 15 a 20 minutos.

Retira el papel aluminio asegurándote de quitar el esmalte una uña a la vez, porque si los retiras todos al tiempo el aire se vuelve a endurecer.

Si quedan restos, debes retirarlos con una punta, y en caso de que aún no puedas quitar todo el esmalte puedes envolver nuevamente la uña durante cinco minutos.

Como puedes ver, el proceso para remover el pintauñas es realmente sencillo, y si utilizas un esmalte permanente debes tener un poco más de paciencia para removerlo. Si sigues este proceso, evitarás que se cause cualquier tipo de daños en tus uñas.

Recomendaciones para aplicar el pintauñas

Es importante iniciar con un tratamiento y herramientas adecuadas para hacer la preparación de tus manos. Debes asegurarte de que tus manos estén hidratadas, y siempre debes aplicar una base de un tono neutro que te permita emparejar la uña.

Cuando esté seca esta capa, debes aplicar 2 a 3 capas de color para que logres el tono que quieres, y las decoraciones que prefieras. Por último, debes sellar la manicura con un top coat de esmalte transparente para que las uñas tengan una mayor durabilidad.

Si se hace el proceso correctamente, las uñas pueden durar hasta 15 días sin ningún tipo de inconvenientes. Las uñas en gel tienen una apariencia muy natural, y si buscas efectos 3D puedes optar por las uñas acrílicas.

Estas ofertas han sido seleccionadas por nuestro equipo. Libertad Digital, en su calidad de Afiliado de Amazon, obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.