Diego Arrabal revienta el especial de Rocío Jurado desvelando el contenido de los 18 contenedores

El programa Sálvame prometió que, tras el puente festivo por el día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción, habría novedades sobre la segunda temporada de la docuserie protagonizada por Rocío Carrasco. Aunque muchos esperaban que al fin se desvelara la fecha de estreno del mismo, finalmente se anunció la emisión de un especial que se podrá ver el próximo martes 14 en Telecinco en el que se retrasmitirá el traslado de 18 contendores cargados de enseres de Rocío Jurado hasta el lugar donde se grabará la segunda tanda de capítulos.

El espacio presentado por Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera prometió a los espectadores y a la familia de la artista, un especial muy emotivo en el que se repasara su vida y se harán públicos algunos datos íntimos que nunca han visto la luz, relacionados con los enseres almacenados en dichos contenedores. Un contenido "revelador y desconocido" hasta ahora, que el paparazzi Diego Arrabal no ha tardado en hacer público a través de su canal de Youtube. Según el colaborador de Viva la vida, que dice contar con una fuente de total solvencia, el programa "no tiene nada" y augura un especial vacío que no cumplirá con las expectativas.

"En estos contendores está la casa al completo de Rocío Jurado: muebles, vajilla… todo lo que había en la casa. ¿Tema de documentos? Si hay, habrá muy pocos. Puede haber alguno, pero nada significativo. Lo que van a sacar son objetos personales. Dándole tanto bombo...pero no hay nada más (…) El tema de los documentos era una buena percha para la segunda parte, pero Gloria Camila ha estado rápida y lo pusieron en manos de la justicia. Y han conseguido parar para que no salga nada a la luz", explica en su canal de Youtube.

Arrabal añade que, si de verdad la información con la que cuentan desde la productora fuese "tan potente", habrían desarrollado un programa único para este especial, y no se emitiría en el horario de Sálvame, como parte del programa. "Un tema que reventó en su momento todos los niveles de audiencia y que tenía ese espacio estelar en prime time, donde se estrenan las cosas que merecen la pena, qué casualidad que ahora todo esto que están haciendo caiga dentro del programa Sálvame y no tenga un espacio único. Llama mucho la atención. Si tan bueno fuese este contenido y va a ser un antes y un después, hace pensar porqué lo meten dentro de ese programa y no en un espacio único. No tienen nada, están cebando".

Además, insiste en que la grabación de la segunda parte de la docuserie no ha comenzado, por lo que La fábrica de la tele, Sálvame y Carlota Corredera, habrían mentido al afirmar que se encuentra en pleno rodaje: "De la segunda parte de la docuserie no hay nada grabado, lo único que se grabó fue después de la primera parte, que se grabaron varias cosas en Chipiona como parte de la promoción. Ni está grabado ni hay fecha".