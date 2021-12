Las claves del caso Mario Biondo: "Reinterpretar un caso cerrado es un arma peligrosísima"

Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo | Archivo

Han pasado ocho años y aún se sigue hablando de la muerte de Mario Biondo. Aunque la Justicia española dio el caso por cerrado pocos meses después, considerándolo un suicidio, la familia del fallecido ha peleado desde entonces para que se siga investigando. Se exhumó el cadáver, se le practicó una segunda y una tercera autopsia sin que se aportara nada concluyente y a mediados de noviembre, la Fiscalía italiana volvió a reactivar la investigación al considerar que hubo irregularidades.

Sin embargo, ahora la criminóloga italiana Roberta Bruzzone, contratada por los Biondo, ha afirmado que la Fiscalía de Palermo no alberga dudas de que Mario se quitó la vida y podría zanjar el caso al no haber encontrado pruebas que demuestren el homicidio.

¿Qué ocurrió?

La noche del 30 de mayo de 2013 fue hallado el cuerpo sin vida del cámara italiano en su piso de la calle Magdalena de Madrid. Estaba solo, ya que su mujer, la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva, se encontraba en Plasencia visitando a su familia. La escena del crimen no podía ser más singular. El cámara, vestido con ropa de casa, camiseta roja y pantalones de cuadros, apareció semicolgado con una pasmina de la librería del salón, con las piernas estiradas hacia adelante y los pies ligeramente apoyados en el suelo.

Tras investigar el caso la justicia española no albergó dudas: suicidio, quizá posible muerte accidental causada por un juego erótico con asfixia. No participaron terceros, algo que nunca han compartido los padres de Biondo. La extraña forma en la que apareció el cadáver les hizo dudar desde el principio y a día de hoy siguen defendiendo su verdad: que su hijo no se quitó la vida, lo mataron. Telecinco les invitó la semana pasada a Sálvame Deluxe, donde insistieron en su versión. "Nosotros hemos aportado pruebas, está claro que por la postura que estaba Mario no podía ser un suicidio, los surcos en el cuello tampoco coincidían, entonces ¿por qué pensar en algo distinto a un homicidio?", alegaba Giusseppe Biondo junto a su mujer.

Fueron ellos quien contactaron en nuestro país con el criminólogo Óscar Tarruella, quien tras analizar la documentación del caso defiende una tesis alternativa a la oficial. Asegura que hubo al menos dos personas más en el piso aquella noche. "La que se encuentra detrás de Mario desenchufa uno de los cables de la televisión y le estrangula por la espalda. Mientras forcejean, la persona que hablaba con él le tapa las vías aéreas con un cojín provocando su asfixia por sofocación". Después, según esta teoría, ambos habrían arrastrado el cuerpo con una alfombra y lo habrían colgado de la estantería del salón con un pañuelo, colocando además fotografías familiares a su alrededor para hacer creer que había acabado con su vida.

La Justicia italiana se sumó desde el principio a la tesis del suicidio y ha estado en varias ocasiones a punto de archivar la causa, pero a mediados del mes pasado ésta se reactivó después de que la Fiscalía de Palermo reconociera que existen importantes "anomalías" en las muestras utilizadas en la segunda y tercera autopsia.

La familia del fallecido aportó además el informe de una empresa de telecomunicaciones italo-estadounidense que tras analizar los perfiles sociales del cámara y las conexiones de internet que se produjeron esa noche en su domicilio, concluyó que dos teléfonos se conectaron a la red wifi del piso de la víctima. "Si este informe fuera validado por la justicia italiana – apunta Tarruella- estaríamos hablando de que había dos personas antes, durante y después del fallecimiento en ese domicilio, conectadas al wifi. Eso no quiere decir que no hubiera alguna otra persona".

El peligro de reinterpretar

En Casa de Herrero, el periodista Alfonso Egea ha analizado el porqué de la vuelta a la actualidad del caso Biondo y algunos de los puntos que siguen cuestionándose. "Nadie le estaría haciendo caso a esta historia si no implicara un morbo inusitado por estar de por medio una presentadora extremadamente conocida", apunta en alusión a Raquel Sánchez Silva. "La reinterpretación de los cadáveres, de los casos cerrados, de los comportamientos, es un arma peligrosísima, ha considerado antes de apuntar que el escenario de un crimen "puede ser reinterpretado de muchas formas diferentes".

Sobre la posición en que se halló el cadáver, Egea señala que es posible morir ahorcado como dice la investigación, "de forma voluntaria", y que tu cuerpo quede así, pero al final "los padres tienen todo el derecho del mundo a reinterpretar un escenario criminal" y fijarse en detalles que quizás no tengan relevancia alguna, como el hecho de que los cables de la televisión estuviesen desconectados. Sobre los móviles cerca de la vivienda y el cojín que se encontró próximo al cuerpo, Egea ha insistido en que el problema es la "interpretación". "Si te pones a interpretar" lo que ves, "salen un montón de posibilidades", señala el periodista especializado en sucesos destacando lo inverosímil de una "doble asfixia" provocada por terceros contra Biondo.

Una "imprudencia"

En cuanto a las irregularidades en las autopsias y en el análisis del ordenador y el móvil, Egea ha destacado cómo la familia de Mario, "al introducirse tan a fondo en la investigación", ha terminado dando con errores. "Si Biondo no hubiera estado con una presentadora", ha insistido, "el caso se habría archivado y no habría tenido tanta repercusión. Pero si se arroja luz sobre todo, pues sale todo, y esos errores y negligencias son lo que hacen que la familia tenga fundamento para pedir explicaciones" peor "dudo mucho que logre reabrir una investigación".

También ha destacado, sobre la afirmación de Bruzzone, que ella sabe que lo que hay "no es lo suficientemente gordo como para que Italia diga a España que ‘os habéis dejado un muerto por resolver’" y "enmiende la plana" a los investigadores españoles. Señalando que es sólo su opinión personal, ha aventurado que lo más probable es que Biondo muriera por una "imprudencia", un juego erótico o no, que lo llevó a la muerte. "A partir de ahí, la familia tiene todo el derecho del mundo a pedir explicaciones" pero "hay que distinguir las cosas", Sánchez Silva "no estaba" en la ciudad y el cámara es probablemente "el único responsable".