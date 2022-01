Alejandra Rubio pone en duda la relación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva

Alejandra Rubio | Mediaset

Tamara Falcó e Iñigo Onieva dieron la bienvenida al 2022 con unas vacaciones en un lujoso resort de la República Dominicana. Para la hija de Isabel Preysler, 2021 fue un año en el que se sintió "bendecida y muy feliz" a nivel personal gracias, en parte, a su noviazgo con el empresario. Se ha llegado a hablar de boda a pesar de que salen juntos desde hace poco más de un año, pero lo que parece una relación idílica, para algunos tiene un lado oscuro.

Así lo confesó Alejandra Rubio el pasado domingo en Viva la vida, y su revelación dejó impactados al resto de colaboradores. "Iñigo se mueve mucho con amigos míos y yo creo que no se van a casar", dijo muy segura de sus palabras y esbozando una pequeña sonrisa. La hija de Terelu Campos asegura que conoce al entorno de Íñigo y opina que la relación no es tan estable como parece y menos para dar un paso tan importante como pasar por el altar. "Siempre están en la cuerda floja y yo creo que no van a dar el paso", añadió la colaboradora.

No es la primera vez que se ha dudado de la relación y cada dos por tres se les agencia una crisis nueva. En más de una ocasión Tamara ha querido quitarle hierro a la fama de mujeriego que persigue a su novio y ha tenido que salir en su defensa, asegurando "darle la importancia justa" a los rumores que rodean continuamente a su relación. "Eso es gente que no nos conoce", llegó a decir mostrando su total confianza en el ingeniero.

Cuando se le preguntó por las imágenes que emitió Socialité en las que se ve a su novio de fiesta tanto en Madrid como en Ibiza, bailando con varias jóvenes a altas horas de la madrugada, Tamara estalló: "Es súper desagradable que vengáis un domingo a preguntarme estas cosas que no os incumben, además. Es súper desagradable".

Con todo, la chef sigue pensando en boda. Sin ir más lejos, antes de sus vacaciones de Navidad dio algunos detalles de cómo será el gran día. "No creo que la hiciese gigantesca. Mi padre me dijo que en su primera boda al final de la noche seguía saludando a gente porque fueron 1.000 personas, ¡eso es una pesadilla! La verdad es que no lo sé... A una boda va la gente que más quieres y con los que te lo pasas fenomenal. Será una gran boda", confesó en El Hormiguero.