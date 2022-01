La etapa más "oscura" de Miriam Sánchez en el cine para adultos: "Te acaban atrapando"

Hubo un tiempo en el que Miriam Sánchez era un rostro habitual en los programas de Telecinco, una fama que despegó con su victoria en Supervivientes en 2008. Actualmente, su vida es muy distinta y trágica, marcada por sus problemas de adicción que la han llevado a verse envuelta en varios altercados durante los últimos meses.

Como ella misma confesó en el programa Sálvame, ha tenido varias recaídas, se siente sola y no le resulta fácil hacer frente a su día a día en tratamiento sin el apoyo de una pareja y teniendo que cuidar de su hija, que actualmente reside con su ex Pipi Estrada. Una situación muy parecida a la que vivió María Lapiedra, que visitó el programa de Telecinco para hablar sobre cómo se encuentra su amiga.

Hay que recordar que María y Miriam han participado en el mismo mundo, aunque María no hizo películas para adultos, solo escenas eróticas y striptease, ambas fueron pareja del productor de cine porno Ramiro Lapiedra: "Viví lo mismo que ella y sé lo mal que lo pasó", aseguró. "Es un mundo que te bajan mucho la autoestima, hay sustancias, cine para adultos… Es un mundo muy oscuro. Te camelan porque la gente tiene mucha labia y, si te cogen joven y no tienes una base sólida familiar, te tambaleas y te acaban atrapando", narró María, que dejó claro que el dinero es "un aliciente" pero no el principal motivo.

Durante estos días María ha intentado ponerse en contacto con Miriam Sánchez, sin éxito: "Tiene muchos vaivenes emocionales". Unos problemas psicológicos que también sufrió la pareja de Gustavo González: "Me traté psicológicamente durante mucho tiempo, lo dejé, me di cuenta de que no estaba curada y volví a psicólogo. Ella no lo hizo, no se ha curado mentalmente del todo y hemos pasado cosas muy duras".

Aunque ha "borrado de su mente ciertos recuerdos" y ha llegado a perdonar a Ramiro Lapiedra, con el que llegó a casarse, hay veces que tiene "flashes del pasado": "Dije que no contaría nada más, pero hasta hace dos años tenía mucho odio hacia él porque ha sido la etapa más dura de mi vida (…) Me costó tantos años que cuando ya firmé la paz dije, lo quiero perdonar, pero por mí, porque todo el odio acababa dentro de mí. Pero han pasado 15 años y me sigue doliendo pero le he perdonado y estoy en paz conmigo misma".