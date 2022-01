Ferrán Torres confirma su relación con Sira Martínez, hija de Luis Enrique

Ferrán Torres y Sira Martínez | Gtres

Ferrán Torres ha confirmado a través de su perfil de Instagram que mantiene una relación con Sira Martínez, hija de Luis Enrique y estrella de la hípica en España. Los rumores comenzaron hace meses, cuando el jugador del FB Barcelona todavía juagaba en el Manchester City, y se habló de que los jóvenes mantenían una relación a distancia. Tras el fichaje por el Barça a finales de 2021, su historia de amor continúa ahora con más facilidad, ya que ambos viven en la capital catalana.

El futbolista de 21 años publicó orgulloso una fotografía de Sira a caballo tras proclamarse campeona del CSN2 Polo Real Club de Polo de Barcelona, la prueba más importante en el concurso nacional de saltos, montando a 'Hannah van het Lambroeck'. Además, subió otras imágenes del centro hípico. La imagen que publicó Ferrán Torres también fue compartida por la hija de Luis Enrique en Instagram.

Torres considera a Luis Enrique un padre deportivo y mantienen una estrecha relación, ya que trabajan codo con codo en la Selección Española: "Solo tengo palabras de agradecimiento. Yo lo considero mi padre, es como nuestro padre. Desde que he venido a la Selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Al final, eso es lo que quiere cualquier jugador", confesó.

En cuanto a Sira, es la mayor de los hijos del seleccionador nacional. Es una apasionada del deporte y continúa demostrando su talento como amazona. El año pasado, se proclamó campeona de España en saltos en la categoría de joven jinete y este año lo ha hecho en una de las pruebas en el Gran Real Club de Polo Barcelona.

La hípica se convirtió en la mejor terapia cuando en agosto de 2019 falleció su hermana Xana, con solo 9 años, víctima del cáncer. "Supongo que soy una persona diferente desde aquello. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento. No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo", señaló la hija de Luis Enrique en Vanity Fair. "Montar a caballo es mi refugio. Cuando estoy triste, me subo y me olvido de todo", añadió la joven, que hizo toda una declaración de intenciones: "Voy a vivir la vida. Por mí y por mi hermana".