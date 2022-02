Ana Rosa Quintana reaparece para hablar sobre su estado de salud

Completamente centrada en su recuperación, Ana Rosa Quintana ha elegido un día de lo más especial para compartir con sus seguidores de Instagram cómo se encuentra en medio de su tratamiento contra el cáncer. "Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que como estoy, por eso me he animado. Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio" comienza explicando la periodista en su publicación junto a una fotografía en la que aparece con una gran sonrisa en el rostro leyendo el libro 'Un Caballero en Moscú'.

Ana Rosa reconoce que se está tomando este tiempo como un descanso para poder recargar las pilas y volver al trabajo con más ganas que nunca: "Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos".

Como la propia Ana Rosa confiesa en su publicación, la periodista está recibiendo todo el apoyo y el cariño de sus amigos y compañeros más cercanos que están siguiendo muy de cerca la evolución de una enfermedad tan complicada como es el cáncer.