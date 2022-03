Los dos áticos que David Broncano ha comprado en el centro de Madrid

El cómico David Broncano, presentador de La Resistencia, mostró su faceta más íntima a Bertín Osborne en su programa Mi casa es la tuya. El joven Broncano, de 36 años, suele preguntar cuánto dinero tienen en el banco los famosos a los que entrevista, y ahora Vanitatis desvela la gran fortuna y sus inversiones en el mercado inmobiliario por su trabajo en Movistar.

En concreto, David Broncano adquirió en solitario y a finales de 2021 dos áticos contiguos en la capital que suman entre ambos 170 metros cuadrados, más otros 70 de terraza con vistas a la Casa de Campo. Ahora mismo afronta la reforma de los pisos, sitos en un edificio de los años 40 pero reformado en los 90.

Broncano, pese a rumores de romance con Adriana Ugarte, Paula Badosa o su actual pareja, Silvia Alonso, es hermético en su vida privada. De hecho, pidió expresamente a Bertín Osborne no sacar a su familia en la entrevista emitida en Telecinco el sábado. "Me daba pudor ver gente ahí hablando de mí", explicó.

Tampoco habló Broncano del dinero que tiene en el banco, su típica pregunta en La Resistencia. Dijo que efectivamente había ganado mucho dinero, aunque no quiso desvelar la cantidad. "Gano dinero como presentador, gano mucho dinero, jamás pensé que iba a ganar eso, lo gano holgadamente. Tengo mucha suerte".

A esta faceta se une ahora la de empresario, puesto que acaba de fundar la empresa Encofrados Encofrasa, una productora que ha fundado junto a los también humoristas Ricardo Castella y Jorge Ponce.

No siente remordimiento por su humor, al contrario, considera que su profesión "es noble, el dinero lo gano haciendo el bien. Tengo cero reparos con eso, gano mucho dinero y no hago daño a nadie. Hago que ese dinero revierta en el bienestar de la gente que yo considere".

Broncano, no obstante, sí se ha confesado sobre otros asuntos personales, como por ejemplo cómo decidió dejar de lado las redes sociales. "Llevo un año y pico que no me meto en Instagram, ni en Twitter ni en nada porque me di cuenta de que puedes ver el tiempo que le dedicas a la aplicación. El día que vi que le dedicaba dos horas al día, o dos horas y media a Instagram y Twitter dije 'se me está yendo la vida":