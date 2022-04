Antonio David Flores defiende a su hija de los ataques de Jorge Javier: "Tienes cuerpo de botijo"

La guerra de Antonio David Flores con su antiguos compañeros de trabajo vive su momento más álgido tras salir a la luz la llamada operación Deluxe en la que se ha visto envuelta La fábrica de la tele. Especialmente duros han sido sus reproches contra Jorge Javier Vázquez, al que durante su etapa como tertuliano del programa de Telecinco, no dudó en enfrentarse cuando tuvo ocasión. Esta vez, el ex de Rocío Carrasco ha contestado a las palabras del presentador sobre las operaciones estéticas de su hija Rocío Flores: "Si Rocío Flores hubiese invertido el mismo tiempo en estudiar que en operarse, sería catedrática", dijo el de Badalona.

Estas declaraciones no han sentado nada bien al youtuber, que ha señalado que Jorge Javier "de genética no está para presumir". Además, ha recordado que cuando trabajaban juntos en Sálvame, en más de una ocasión le comentó que "tiene el cuerpo de un botijo y la cara del escudo del Barca, así, muy ancha".

El exguardia civil no se se ha quedado solo en la apariencia del presentador y también ha puesto sobre la mesa la "condena" que la habría impuesto la justicia. "El tiempo que llevas trabajando, si lo hubieras empleado en pagar a Hacienda, no te hubiese condenado la Justicia española", le ha reprochado con una sonrisa en su último vídeo.

Antonio David Flores hace referencia a los problemas con el Fisco que Jorge Javier Vázquez mantuvo en el pasado y de los que ha hablado públicamente. La Agencia Tributaria le impuso una sanción por unas faltas en sus declaraciones de los ejercicios de 2006 y 2007. Se le exigía entonces el abono de 796.928,81 euros, pero el comunicador recurrió. Sin embargo, la Audiencia Nacional desestimó su apelación en 2020.

"Ante Hacienda no todos somos iguales, no hay organismo más injusto que Hacienda, no lo hay. Dependes de alguien que te puede destruir la vida. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que aparezca Hacienda porque como quieran destruirte la vida, te la destruyen de una", declaró en una ocasión durante un programa de Sálvame.