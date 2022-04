Chelo García Cortés reta en directo a La fábrica de la tele: "No tenéis narices"

Tremendo enfado de Chelo García Cortés este miércoles en Sálvame después de que se hiciese público el "secreto" que llevaría meses ocultando. Con este cebo el programa de Telecinco mantuvo en vilo a la colaboradora toda la tarde, hasta que finalmente Kiko Hernández hizo pública la información "delicada" que habría llegado a la redacción del programa: su sobrino le reclama un dinero que le habría prestado.

"Se ha puesto en contacto con el programa una persona a la que hace tiempo le pediste dinero, es un familiar tuyo", aseguró el tertuliano ante su compañera. "Le pides 2.000 euros y se lo devuelves. Ese familiar es tu sobrino, hijo de tu hermana, en paz descanse, se llama Alberto. Dice que él no tiene ningún problema de dejarte dinero porque eres su tía y siempre le has mostrado cariño, pero en el peor momento de su vida, cuando fallece su madre y tu hermana, ha perdido una tía porque no ha tenido ni una llamada de apoyo ni de consuelo y que lleva más de un año sin saber de ti", explicó desatando la ira de la colaboradora.

Chelo se negó a entrar en el tema y mostró su descontento con la dirección del programa calificando de "injusto" y "cruel" lo que se estaba haciendo con ella. Además, reprochó a la cúpula el respeto y cuidado que tienen con ciertos colaboradores y el trato vejatorio que tienen hacia otros: "Me parece tan injusto y tan cruel que voy a optar por el silencio y agradezco al programa que no me hayan preguntando, se puede preguntar sobre todo si es algo así. Muchas gracias por lo que está haciendo el programa conmigo esta tarde".

Tras esto, Chelo decidió marcharse del programa no sin antes retar a la dirección de La fábrica de la tele ha hablar de otros temas más importantes: "No tenéis vergüenza, ¿os creéis que soy un muñeco? ¡Ya está bien! Hablad de lo que tenéis que hablar, que con esos no tenéis narices. No me lo merezco y dais demasiado fuerte", dijo muy molesta mirando a cámara, invitando al programa ha hablar de otros temas más delicados que prefieren silenciar.

Las palabras de ánimo de sus compañeros y de Jorge Javier Vázquez consiguieron calmar a la periodista, que volvió al plató tiempo más tarde aunque dispuesta a poner fin a su paso por el programa: "Me han demostrado que aquí no me quieren. No estoy a gusto aquí. Para mí este es el último programa porque lo se me ha hecho es injusto".