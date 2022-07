La pulla de Mayka Navarro a Sonsoles Ónega tras su inesperada marcha de Telecinco

La reportera Mayka Navarro, rostro habitual de programas de Telecinco como Ya es mediodía o El programa de Ana Rosa, tuvo este martes un comentado gesto hacia su hasta ahora compañera Sonsoles Ónega. La periodista no suele cortarse a hora de dar su opinión sobre diferentes temas de actualidad y en esta ocasión no ha sido diferente y no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer un guiño a la inesperada marcha de Ónega a Atresplayer.

Una salida que, tal y como demuestra el cruce de comunicados de Atresmedia y Mediaset, no habría sido amistosa. Según recoge Semana, Atresmedia anunció el fichaje para un nuevo formato ya en preparación y de manera paralela Telecinco anunció la salida de la presentadora y a Joaquín Prat como su sustituto en los programas que llevaba a cabo en la cadena. Todo parece indicar que el grupo Mediaset se ha enterado a última hora de un movimiento que Sonsoles llevaba tiempo gestando.

Tal y como ha podido saber Lecturas, la periodista no estaba contenta con los contenidos que abordaba en los dos espacios que presentaba: Ya son las ocho, recientemente cancelado, y Ya es mediodía. No será hasta el próximo mes de noviembre cuando su nuevo programa vea la luz en Antena 3 y ya son muchos compañeros los que han reaccionado a esta precipitada marcha.

Es el caso de Mayka Navarro, que este martes conectó en directo con el programa Ya es Mediodía, y saludó cariñosamente a Marc Caldero, presentador sustituto de verano de Sonsoles: "Me alegra muchísimo verte ahí sentado. Te envió un beso muy fuerte a ti y a todo el equipo", dijo, encantada de que su compañero haya cogido el testigo de la presentadora. Antes de despedir la conexión, Mayka pronunció las mismas palabras e hizo el mismo gesto que Sonsoles el pasado viernes en su despedida encubierta: "Aquí os llevo", dijo Mayka son sorna mientras se tocaba el corazón, al igual que Sonsoles en su último día y que ha desatado los tumores sobre una posible mala relación entre ellas.