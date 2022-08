Rafael Amargo asistió a la presentación de la primera colección de ropa masculina diseñada por Alejandro Reyes, al que le une una gran amistad. El hijo de Ivonne Reyes formaba parte del elenco de actores en el musical que va a estrenar el bailarín en el mes de septiembre. "Se iba a estrenar en agosto, pero al final se ha decidido que es mejor el siguiente mes. Es una obra basada en la novela de Domingo Zapata, en que Alejandro tiene un papel, porque es un artista, y he venido para apoyar su proyecto. Está conmigo en la compañía y le quiero mucho". Así le definió.

Al preguntarle por la Carla Vigo, la sobrina de la Reina, con la que trabajó en Yerma, su opinión fue muy positiva. "Lo hace estupendamente, y me hubiera gustado que Doña Letizia y sus hijas hubieran ido a teatro a verla. Pienso que sí hubiera sido mi sobrina, hubiera ido a verla, y si fuera mi prima, me hubiera ido a tomarme una copa. También hay que entender que tienen agendas muy apretadas, pero me hubiera gustado que hubieran venido", confesó ante los medios.

De su situación judicial por el supuesto tráfico de drogas del que se le acusa, dijo que estaba tranquilo. "Estamos esperando que nos den fecha para el juicio. Me he llevado muchas sorpresas con gente de mi entorno que ha desaparecido, y por el contrario, he recibido muchas muestras de cariño de gente que no conocía de nada. Quien me conoce sabe que no ha lugar, que no hay nada. Mis padres, que lo han pasado muy mal, confían en mí lo primero, ahora están descansando unos días en la casa de Málaga y como saben muchas de lo que hay detrás de todo esto, prefieren callar. En marzo hay elecciones y espero que cambie todo. Yo confío en la Justicia, pero también tienen que hacer lo que se vea, y si van a hacer un teatrillo popular con 20 testigos falsos, pues podemos esperar lo que sea".