Pilar Rubio: "Me volvería a casar con Sergio Ramos"

Pilar Rubio, igual diseña bañadores, que ropa deportiva, o lo que sea necesario. En esta ocasión, ha presentado la nueva colección Selmark Tech St6, una colección cápsula de prendas técnicas que lo combina con estilo y funcionalidad, dirigida a mujeres que buscan rendimiento y elegancia, a la hora de hacer deporte. Esta nueva colección sportwear, ofrece prendas como leggins, y chaquetas técnicas, faldas con short interior. "Estoy encantada con esta nueva colección, que está basada en una mujer que es constante, con retos, y tener una ropa que sea tu aliada, cómoda y que la puedas usar cada día. Tengo la suerte de tener un equipo detrás impresionante, no se puede pedir más. Intento ser una persona organizada, el día es muy largo, se duerme 8 horas normalmente, pues hay 16 para poder hacer muchas cosas. Hay días que me saturo, y no hago nada" Así de sencillo lo explicó.

En el transcurso de la conversación que mantuvimos, me comentó lo contenta que está en su nuevo trabajo televisivo en Canal Sur. "No pensaba que lo iba a disfrutar tanto porque me lo paso bien , y estoy deseando ir a grabar porque al ser de bodas es muy gratificante porque es el día que se está celebrando el amor, y está todo el mundo contento. Novia la fuga nunca me ha pasado, y sería lo más". Comentó con sentido del humor. Recordando su boda, cambiaria algunas cosas empezaría mucho más temprano porque se me pasó demasiado rápido, no paras de saludar, de dar besos y con tanta gente, al final no estás con nadie. Pienso que lo de la preboda ves a todo el mundo, y en la boda a disfrutar. Nunca me he arrepentido de haber dado SI QUIERO, y lo volvería a hacer, porque ahora se como funciona, y me volvería a casar con Sergio". Afirmó.

Al preguntarle si su marido va a fichar por un equipo egipcio, no aclaró nada, "Si nos tuviéramos que trasladar, no habría ningún problema, ya hemos estado en Paris, que fue una etapa preciosa, y no hubo ningún problema. Lo importante es estar sano para poder trasladarse. No me crea ninguna ansiedad. A pesar de lo que se ha dicho en alguna ocasión, Sergio y yo nunca hemos tenido ninguna crisis, y cuando se ha dicho, nunca nos ha importado, no nos afecta nada. Estamos todos muy bien, y eso es lo más importante, los niños practican , tenis, judo y futbol". Y así se despidió.