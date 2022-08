Habla el criminólogo que trabaja con la familia de Mario Biondo: "He recibido amenazas de muerte"

Continúan saliendo nuevas informaciones sobre la muerte de Mario Biondo en mayo de 2013. Un controvertido caso que sigue despertando muchas dudas entre la familia y los amigos del cámara italiano que continúan pidiendo justicia para que se sepa la verdad sobre su los motivos de su muerte. Los padres del difunto están convencidos de que su hijo no se suicidó y apuntan al asesinato, además, han criticado públicamente la actitud de su viuda, Raquel Sánchez Silva, a la que culpan de no luchar para saber la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche. "No le quería", ha asegurado recientemente Santina, madre de Mario, sobre la presentadora de Maestros de la costura.

Junto a ellos colabora el criminólogo Óscar Tarruela, quién asegura que todo puede dar un giro en los próximos meses. La justicia italiana archivó el caso al no encontrar al culpable de lo que reconoció como "homicidio", mientras que en España se cerró como suicidio. El criminólogo, que trabaja "de forma altruista" con la familia Biondo, tiene claro que se trató de un "homicidio doloso o un asesinato con premeditación". El experto se remite a las pruebas que ha conseguido en su investigación y afirma en la revista Pronto que ha recibido "amenazas de muerte" por ello.

Los padres de Mario Biondo

Tarruela asegura que ha hecho "descubrimientos sorprendentes" y afirma que en otoño habrá "importantes revelaciones sobre el caso". Se refiere a la posibilidad de que Mario no estuviera solo la noche que murió: "Había dos personas antes, durante y después de su muerte", dice sobre los estudios que ha realizado una empresa americana que también colabora en las investigaciones.

El criminólogo dice que conoce la identidad de esas personas pero no puede revelarla todavía. Además subraya que pidió la colaboración externa de un forense español y que este le ha dado la razón respecto a la teoría del asesinato tras analizar las pruebas y los documentos. No obstante, esta fuente no se habría atrevido a manifestarlo públicamente para evitar el revuelo mediático.

Por su parte la familia de Mario Biondo reclama reabrir el caso en nuestro país. Piden volver a investigar la muerte de su hijo en el piso que compartía con la periodista. Además confían en que Raquel Sánchez Silva tenga que dar explicaciones ante la justicia. "Fue asesinado porque sabía demasiadas cosas", dicen.