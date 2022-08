Marianne, la madre de Joaquín Prat, sobre su hijo Federico: "Estamos desesperados"

Joaquín Prat se ha convertido en una de las caras más conocidas de la televisión de nuestro país. Desde hace unos días el presentador de El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía se encuentra disfrutando de unas vacaciones que se han visto afectadas tras salir a la luz un conflicto familiar protagonizado por su hermano Federico. En una entrevista en Canal 8, el hermano del comunicador aseguró que vive en la calle, que sobrevive de la caridad de sus vecinos, que no se habla con su familia y que busca trabajo "de lo que sea" para poder ganarse la vida.

Andrea Prat, con el apoyo de toda su familia, emitió un comunicado en redes sociales donde hablaba sobre la adicción de su hermano, y lo duro que está siendo esta situación para su familia. Además, este miércoles la revista Semana se he puesto en contacto con Marianne Sandberg, madre de Joaquín Prat, que no ha dudado en desvelar el delicado momento que atraviesa: "Mi hijo Fede es un adicto. Estamos desesperados", dice con tristeza. En el interior de las páginas cuenta algunos detalles sobre cómo ha tratado de ayudarlo a lo largo de estos años: "Hemos intentado ayudarle. Le pago el alquiler mensual, pero me llama pidiendo más dinero", confiesa.

Los que también se han pronunciado han sido el resto de sus hermanos a través de las redes sociales. Insisten en que es imposible ayudar a una persona que no se deja: "Hace más de 12 años que mi madre y nosotros, como hermanos, hemos intentado ayudarle. Acompañándole en numerosos tratamientos de rehabilitación. Centros de toda índole y también en casa. Finalmente, y tras un duro camino, especialmente para mi madre, el propio Fede escogió vivir en el sur y continuar con su adicción", explicaron.

No obstante, solo tienen palabras de cariño para el joven al que definen como "un ser maravilloso, con un corazón de oro, educado, cariñoso y sensible" al que las drogas le han destrozado la vida: "Ha continuado inmerso en el mundo, terrible e inmundo, de las drogas. Ya no esperamos que algún día se cure, pero sí tener privacidad familiar para seguir gestionándolo de la manera menos dañina para todos".