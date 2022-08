Esther Doña guarda silencio ante los rumores de ruptura nada más anunciar su boda con Santiago Pedraz

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Yésica Sánchez, Carlos Pérez Gimeno, Alaska y Beatriz Cortázar. Adelantando la que podría ser una sorprendente noticia, de materializarse finalmente: Esther Doña y Santiago Pedraz, que esta misma semana anunciaron a bombo y platillo su próximo matrimonio en ¡Hola!, se han separado.

La viuda del marqués de Griñón y el juez de la Audiencia Nacional se habrían separado hace escasos días, pero la exclusiva de la revista estaba ya pactada, realizada y resultaba extremadamente problemático detener.

No obstante, según fuentes de toda solvencia y tal y como se aseveró en Es la mañana de Federico, la pareja ya habría seguido caminos separados desde hace dos semanas. "Nos ha llegado una información de alguien del entorno que es de toda solvencia", dijo Yésica Sánchez en la crónica rosa de esRadio.

"Lo habrían mantenido en silencio para preservar el reportaje, algo de lo que la revista no tiene ninguna culpa. Sus protagonistas guardarían silencio para no reventar otra posible exclusiva", contó la presentadora de la crónica rosa.

Esther Doña, mientras tanto, no se manifiesta al respecto, tal y como reveló en esRadio el periodista Carlos Pérez Gimeno, que señaló que la mujer de Carlos Falcó no contesta a las preguntas sobre esta información. "Siempre que la he llamado me ha devuelto la llamada y esta vez no lo ha hecho. Eso dice mucho", consideró el periodista, que señaló también que "este rumor viene del entorno de Santiago Pedraz y que él está comentando a su círculo que han roto".

La portada de esta semana con Esther Doña | Hola

La periodista Beatriz Cortázar también dio su versión de lo que puede estar ocurriendo: "Me puse en contacto con una persona cercana a Pedraz para saber su opinión de la boda, y cual es mi sorpresa que efectivamente me dice -a través de otro periodista- que le habían dicho que habían roto".

Acto seguido -dijo en esRadio- "escribo a Esther con toda la cautela del mundo" para, explicó Cortázar, "felicitarle" por la boda, pero a la vez señalando esta otra información contradictoria de la ruptura.

La periodista señaló la carencia de quince días "porque te debes a quien te ha pagado la exclusiva" para explicar la callada de Esther Doña, "por lo tanto ese silencio tiene toda la lógica". Esa podría ser una posible causa señalando además, que en todo caso hay dos fuentes distintas que apuntan a esa ruptura: "Una periodística y otra judicial".

"Pero hay cosas que no me cuadran", dijo también en la crónica rosa. "En el WhatsApp de Esther todavía aparece una foto de ella y Pedraz totalmente enamorados", dijo Cortázar, señalando que entonces ella sigue guardando esa imagen de cara a la galería y señalando que la última fotografía de ellos brindando juntos en barco es del 14 de agosto, hace menos de esas dos semanas que se señala como el punto de la ruptura. "A mí me cuesta creer que Esther, sabiendo que ha roto con Santiago se lance a publicar esta información. Yo creo que está en época de carencia o está fuera y no puede contestar".

Y más: "Ella no ha colgado en Instagram la exclusiva", aportó por otro lado Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, en otra posible pista que apunta a la ruptura.

Cabe la posibilidad, en todo caso, que sea una crisis y luego venga la reconciliación y Doña se encuentre gestionando esa posible situación.