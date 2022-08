Nacho Palau anuncia en un comunicado que padece un cáncer pulmonar

Después de varias semanas de rumores sobre su estado de salud, Nacho Palau ha roto su silencio a través de un comunicado compartido en sus redes sociales donde confiesa que padece cáncer pulmonar: ""Puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar".

El ex de Miguel Bosé ha compartido la noticia después de varias semanas con problemas de salud que no terminaban de identificar. A través de un breve comunicado en su cuenta de Instagram, ha puesto nombre a la dolencia que sufre: "Y puedo confirmar después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato".

"Siento haber estado desconectado últimamente pero a día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad", se ha sincerado. "No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación", continúa, agradeciendo los mensajes de apoyo que ha recibido durante estas complicadas semanas.

Nacho aconseja a sus seguidores y les anima a "disfrutar día a día de los seres queridos y de lo bonito que nos ofrece la vida": "Reír, compartir, de un abrazo, de una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples con las que nos hacen más libres". concluye.

Su madre continúa recuperándose

Hay que recordar que la madre de Nacho Palau, Lola Medina, también se encuentra en plena recuperación de las secuelas de un cáncer de pulmón que le detectaron hace unos meses: "Estoy limpia del cáncer de pulmón que me detectaron y extirparon. Luego vieron un punto de otro cáncer que podía llegar al cerebro y antes de que eso ocurriera, lo cogieron a tiempo y me radiaron y ahora me han dicho que estoy limpia", contó hace unas semanas a la revista Diez Minutos.

La madre de Nacho todavía arrastra las consecuencias del fuerte tratamiento que recibió para erradicar la enfermedad. "Hay veces que se me va la voz, a veces no tengo ganas de nada y me tengo que tumbar o me voy de lado".