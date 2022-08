Preocupación por el estado de salud de Nacho Palau: "No sé nada de él"

Gran susto el que se ha llevado este jueves Nacho Palau tras sufrir una reacción alérgica "rara" y por la que ha tenido que ser ingresado en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Tal y como detalló el periodista Kike Callleja en Sálvame, la expareja de Miguel Bosé tenía la cara "muy hinchada" a consecuencia de la reacción por la que ha tenido que someterse a una operación rápida pero necesaria.

Este no es el primer contratiempo de salud que tiene el escultor desde su regreso de Supervivientes. Palau no pudo asistir al gran debate final del reality debido también a sus problemas alérgicos: "Disculpadme por la final, porque después de tanto esfuerzo no estuvo ni al cincuenta por cien. Estaba medicado con corticoides por esta reacción alérgica y fue un fastidio, porque no pude hacer la final que me hubiese gustado hacer", contó tras regresar de Honduras, con el rostro visiblemente hinchado, a pesar de estar en tratamiento.

Según los testigos que le vieron ingresar este jueves en urgencias, Nacho se encuentra en "cuidados intermedios" y tiene la cara tan hinchada que incluso les costó reconocerle. Durante su ingreso le están haciendo todas las pruebas necesarias después de haber sido intervenido quirúrgicamente. Por el momento no han trascendido las causas que provocaron la reacción, pero sí se sabe que le están administrando calmantes, ya que tiene fuertes dolores y problemas para respirar.

Tanto Desy Rodríguez como Marta Peñate, sus amigas y compañeras en el reality, se han preocupado por su estado de salud. "Está haciéndose unas pruebas de la intoxicación. Como tiene problemas para respirar, lo tienen que observar", contó Desy a 'Sálvame'. "Se estaba haciendo pruebas y todavía no le han dado los resultados. Esta mañana le escribí, no me ha contestado y me pareció muy extraño porque siempre contesta muy rápido. Le he llamado, le he escrito y no me ha contestado. No sé nada de él", añadió Marta.