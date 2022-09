Olvido Hormigos regresa a la televisión: "Me arrepiento de muchas cosas de las que hice"

Después de cancelar a última hora la entrevista a Miriam Sánchez, Viernes Deluxe recibió en su plató a Olvido Hormigos, que regresó a la televisión después de varios años de ausencia. La exconcejala vuelve a Mediaset España cuando se cumplen diez años de la publicación de su polémico vídeo sexual para hablar sobre cómo ha cambiado su vida después de su retirada voluntaria de los medios de comunicación.

La entrevista comenzó con Olvido recordando "el mal trago" que supuso la filtración de aquellas imágenes y las reacciones que vivió por parte de su pueblo "con miradas y risas" que duraron meses: "Me parece horrible que 10 años después siga mi vídeo sexual en Internet", denunció.

María Patiño y Olvido Hormigos en el Deluxe

Debido a este escándalo, Olvido saltó a la televisión nacional convirtiéndose en uno de los personajes más demandados en los distintos platós de Telecinco. Una época que aunque recuerda con cariño, nunca volvería a repetir: "No me reconocía. Me arrepiento de muchas cosas de las que hice. Mi vida hubiese sido otra si no hubiese pisado la televisión. No la echo de menos, me han llamado mucho y no he querido aparecer. Esta vez he decidido venir porque hace poco se vieron imágenes mías y quería aclarar muchas cosas y decir que la vida sigue y que no soy un juguete roto".

Sobre Jesús, su marido, con el que lleva casada 26 años y ocho como novios, Olvido quiso poner en valor su figura. Pese a que aquel vídeo sexual estaba dedicado a otro hombre, él siempre permaneció a su lado: "Gracias a mí y a Jesús, mi familia está unida. Decido retirarme por ellos. Cuando estaba en televisión era un sinvivir". Actualmente, siguen juntos y es una de las persona que más le ha animado a cambiar de vida y "volver a ser ella misma": "Mi objetivo ahora es sacarme las oposiciones de maestra, por eso no vuelvo a la televisión".

Mientras llega ese momento, Olvido ayuda a su hijo en el chiringuito que ha montado en Orgaz, un municipio toledano donde ella ejerce de cocinera: "Mi vida es muy tranquila, muy familiar. Estoy muy bien y quiero que siga así".