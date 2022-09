Así hizo Carlos III de anfitrión para Isabel Preysler y otros famosos españoles

El hoy proclamado Carlos III de Inglaterra ha tenido en los últimos años frecuentes encuentros con Isabel Preysler y otras personalidades españolas en Londres, en el transcurso de cenas de las que fue atento anfitrión. Esos eventos se celebraron a instancias de una conocida fábrica de alicatados y azulejos castellonense, quien merced a sus donaciones a una fundación principesca del hoy monarca británico, los conseguía, singular modo de obtener una publicidad de la que se encargaba en exclusiva la revista ¡Hola!.

A partir de 1997, la firma en cuestión, Porcelanosa, comenzó a colaborar con The Prince´s Foundation for the Bilt Environment, a base de ingresar en ella generosas cantidades de dinero que cubrían cuantas acciones benéficas desarrollaban bajo la Presidencia del Príncipe de Gales. Anualmente había una cita a la que acudían los invitados de esa empresa levantina, elegidos junto a la dirección de la antes mencionada revista. Quien nunca faltaba a esas escenas llenas de glamur era Isabel Preysler, en su calidad de "imagen de la fábrica", o luego denominada embajadora. Y a su alrededor otros miembros de fuste en la vida social española.

La Duquesa de Alba fue de las primeras en asistir a tales fiestas, que se celebraban bien en el palacio de Buckingham, en el de Saint-James, el castillo de Windsor o en Clarence House. Naturalmente los invitados iban de gala, ellas luciendo sus mejores modelos, ellos de rigurosa etiqueta, con esmoquin. Fueron sucediéndose tales encuentros con el siempre elegante y atento Carlos de Inglaterra. Isabel Preysler, que habla perfectamente inglés, idioma oficial en su país natal, Filipinas, pudo sostener conversaciones fluidas con el entonces heredero de la Corte inglesa, a la que acompañaron unas veces sus tres hijas, Chabeli, Tamara y Ana, y también con la presencia de Miguel Boyer y más recientemente su último compañero sentimental, Vargas Llosa, que también domina la lengua de Shakespeare por los años vividos en Londres. Tamara, la hija que Isabel tuvo con Carlos Falcó, comentó que una vez que el príncipe de Gales sentó a Isabel Preysler a su derecha, le dijo de entrada: "¿Me soportarás?". Tamara recordaba asimismo que sostuvo con Carlos de Inglaterra una corta conversación en torno a la caza de perdices, como si fuera una veterana escopeta, lo que al regreso a Madrid le hizo mucha gracia a su padre, el marqués de Griñón.

En esa lista anual de asistentes a la cena con el Príncipe Carlos se encontraban Carmen Martñinez-Bordiú, íntima de Isabel Preysler, a pesar de que hubo un tiempo que estuvieron muy enfadadas; Alfonso Díez, viudo de la Duquesa de Alba, que intimó pronto con el anfitrión; Cayetano de Alba, Antonio Banderas y su última compañera, Jeremy Irons, Richard Gere y su esposa, la española Alejandra Silva, Eva Ginzález, Cayetano Rivera, Finito de Córdova y Arantxa del Sol, Amaia Salamanca, Enrique Ponce y Paloma Cuevas, Julio Iglesias jr., Andrés Velencoso, la top model rusa Irina Shayk… Todos ellos, en diferentes citas, aunque aparte de la Preysler, algún invitado repitió. No teniendo idea de los toros, Carlos de Inglaterra procuró simpatizar con los matadores mencionados. Fiestas que eran un espejo de personajes populares, con sus contrastes, pero primando lo chic.

La duquesa de Alba en Gales | Hola

Naturalmente el director de general de la firma patrocinadora, gracias a sus donaciones, logró que el príncipe de Gales se trasladara el 11 de mayo de 2001 a la ciudad de Villarreal (Castellón de la Plama) para visitar la fábrica de Porcelanosa, asistiendo después a una cena con cuatrocientos invitados, entre directivos y empleados. Y el 29 de abril de 2011 el señor Colonques, dueño del negocio, su mujer y otro socios recibieron la invitación real para asistir a la boda del príncipe Guillermo en Londres. Y hasta en abril de este año también el señor Colonques junto a Tomás Terry y Alfonso Díez cenaron con Carlos de Inglaterra con motivo de un acto promocional de los artesanos británicos.

La prensa inglesa siempre fue absolutamente respetuosa con los miembros de la Corona, aunque con el heredero no se abstuvieron en criticarlo cuando éste se excedía en comentarios que no consideraban acertados. Con frecuencia el hoy ya rey de Inglaterra enviaba a los periódicos cartas de protesta. De ahí que, sobre todo los tabloides, iniciaran no hace mucho una campaña donde lo acusaban de tráfico de influencias, relacionadas con el dinero que percibía en concepto de donaciones para su Fundación. De ahí que Carlos no tuvo más remedio que renunciar a tales remesas de abundante dinero. Y las cenas anuales de Porcelanosa reflejadas por ¡Hola! en profuso número de páginas, ya son sólo recuerdo. Aunque Isabel Preysler no ha dejado desde hace más de treinta años de oficiar de estrella publicitaria de tan reputada firma internacional de cerámica, que hasta llegó a encargarse de alicatar algún palacio regio de los Windsor y una fuente, que inauguró la fallecida Isabel II.