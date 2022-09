Johnny Depp sale con una de sus abogadas

Los rumores sobre un posible romance del actor Johnny Depp con una abogada han resultado ser ciertos. No se trata de Camille Vasquez, la primera con la que se relacionó al actor y que tachó las especulaciones de "sexistas".

Según el digital estadounidense TMZ, Depp está saliendo en realidad con Joelle Rich, la abogada que perdió el juicio contra el diario The Sun en el Reino Unido. Cabe recordar que una corte británica falló a favor del tabloide después de que lo denunciara tras ser tildado de "maltratador" en un artículo publicado en 2018. El juez de Londres consideró que las agresiones del artista a su pareja Amber Heard habían sido probadas.

Parece que Johnny Depp no le tuvo en cuenta esto a su abogada ya que TMZ ha podido confirmar que están juntos. Rich tiene dos hijos y está casada aunque en proceso de divorcio. La letrada no formó parte del equipo legal que representó a Depp en el juicio por difamación contra Amber Heard, pero estuvo presente en la corte para "apoyar", según Us Weekly.

"No había ninguna obligación profesional para que ella estuviera allí. Fue algo personal", dijo una fuente al citado medio. "Su química está fuera de lo común. Lo suyo va en serio", añadió.