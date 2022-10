Almudena Cid, sobre Christian Gálvez: "Entendí mal el amor. Le perdono"

Almudena Cid ha reaparecido para representar su papel de embajadora de 15 años mas cerca, una campaña de Ausonia para celebrar el 15 aniversario de su colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Allí, la gimnasta y actriz ha demostrado haber pasado página de su ruptura con Christian Gálvez, y de hecho haber perdonado a su ex por todo aquello que le ha hecho pasar.

En este acto, Almudena Cid coincidió con Marta Sánchez, Ana Locking, Terelu Campos y Chenoa. Todas ellas concierne n la importancia de realizar revisiones médicas periódicas y normalizar la propia enfermedad para así no sufrir una "pérdida de identidad" en caso de diagnóstico.

En el caso de Almudena, ella lo superó "cogiendo las riendas y no obviando que te está pasando algo". Requirió la ayuda de un psicólogo, una figura clave en diferentes etapas de su vida: "Yo quería poder con todo y con todo no se puede".

Pero la actriz y gimnasta no solo habló de momentos difíciles relacionados con la salud, sino también de sus relaciones. En concreto la ruptura con Christian Gálvez, totalmente inesperada, que reconoce le cayó como una "bomba".

"Primero genera como una inhibición, y no sabes qué pasa... Luego entra el sonido: el tuyo, el de fuera, no sabes qué hacer con todos los estímulos. Pero luego pones perspectiva, empiezas a saber cosas que antes no y me he colocado como alguien que observa desde fuera, y he encontrado muchas fortalezas en mí", ha teselado.

Gálvez y Patricia Pardo | Archivo

Reconoce, eso sí, que subir a un escenario tras su ruptura con Gálvez -que ya vive con la presentadora Patricia Pardo- fue "como subir a competir con un menisco roto". Sin embargo "un día deja de doler, empiezas a minimizar y llega un momento en el problema deja de ser un problema".

De momento Almudena está "centrada en estar bien" pero su sueño pasa ahora "por viajar y ser actriz en Italia. Mis ilusiones ahora pasan por qué puedo hacer para ser actriz en Italia".

Almudena Cid: "Perdono a Christian Gálvez"

En cuanto a sus sentimientos hacia Christian después de su ruptura, Almudena afirma que "le perdono". "De hecho, subí al escenario y le perdonaba cada noche, sí", asegurando que con lo que se queda de su relación es "en mí, que me olvidé de mí durante mucho tiempo".

"Entendí mal el concepto del amor y creí que como en el deporte tenía que hacer sacrificios para la vida, para poder obtener y llegar. Y es verdad, lo conseguí, pero claro, descuidando una parte que luego tuvo sus consecuencias y al final todo sale". Reconoce. Almudena Cid reconoce por tanto que durante su matrimonio con el presentador hizo "cosas mal conmigo que no debo hacer".

En ese proceso de buscar la felicidad todavía no hay cabida para el amor y, aunque no está cerrada a enamorarse de nuevo, nada hay de cierto en su presunta relación con el exfutbolista Jorge Berodia. "¡No he tenido amor. Le conocí hace 10 años, no volví a saber nada y somos dos personas que hemos atravesado un momento difícil o sea que...". "Estoy abierta al amor pero es que no es mi prioridad, necesito quererme yo mucho todavía, y antes de introducir nada en mi vida quiero estar sana" confiesa.