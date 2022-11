Isabelle Junot: "Tamara Falcó es mi talismán"

Isabelle Junot ha sido la encargada de presentar una nueva cafetera Wmf Perfection. La Marquesa de Cubas es una de las concursantes de la presente edición de Master Chef, y de momento ha logrado ser semifinalista, con grandes posibilidades de alcanzar el triunfo, al, igual que la prima de su marido, Tamara Falcó, con la que tiene muy buena relación. Isabelle, está casada con Álvaro Falcó, hijo del ya desaparecido Fernando Falcó Marqués de Cubas y Marta Chavarri".

"La experiencia está siendo increíble, es todo un aprendizaje, tanto en la cocina como de mi misma. A nivel profesional y personal, me ha encantado. He conocido a una gente increíble, y es una experiencia que recomiendo. Pienso que no cocino tan bien, pero cuando me centro en algo y tengo la ayuda que tengo con Mario y demás, no puedes no mejorar. Si he heredado de alguien ha sido de mi madre y de mi abuela". Así lo explicó.

Isabelle Junot | Archivo

Al preguntarle por Tamara Falcó comentó que tienen muy buena relación. "Si Tamara no hubiera pasado por ahí tal vez no, no hubiera pasado, porque me ha hablado siempre muy bien del programa, y pensé era algo que me apetecía intentar. Siempre hemos estado unidas, nos llevamos muy bien, la veo fenomenal a pesar de la ruptura. Espero que cuando tengamos alguna reunión y cocinemos juntas, todavía tengo mucho que aprender de ella. Además, mi marido me apoya totalmente".