Drama y lágrimas de Ana María Aldón y Rocío Carrasco en los pasillos de Telecinco

Ana María Aldón atraviesa una etapa muy complicada después de que su hija Gema Aldón la haya acusado de echarla de la casa donde vivía hasta ahora con su hija menor para comprarse el chalet donde se mudará en las próximas semanas tras su divorcio de José Ortega Cano.

Un abatimiento que este viernes se vio reflejado en su actuación durante el Mediafest Night Fever, donde la diseñadora tenía que meterse en la piel de Elsa de la película Frozen para cantar junto a Gisela la canción Suéltalo. Todo el equipo y sus compañeros de programa se percataron de su falta de ánimo e intentaron animarla durante las publicidades del programa.

Uno de los apoyos que recibió fue el de Rocío Carrasco, que a pesar de los crueles ataques que ha dedicado a José Ortega Cano durante la emisión de la docuserie En el nombre de Rocío, se acercó a Ana María para tenderle su mano: "Está mal, no me gusta verla mal", confesó Rociíto. "Nadie se merece lágrimas de otra persona. Ni nada ni nadie", añadió. En una de las publicidades, la hija de Rocío Jurado consoló a su compañera con un abrazo evidenciando una vez más que la relación entre ellas no se ha visto afectada a pesar del daño que se le ha causado a Ortega.

Durante la actuación, la cantante Gisela tuvo que animar a Ana María. Pese a que la diseñadora se defendía cantando la mítica canción de Disney, no podía ocultar su tristeza: "Tengo que decir una cosa. Gisela me ha reconocido que era una canción muy difícil. Qué osadía por mi parte. ¡Cómo me habéis puesto esto!", dijo intentando no ahondar en sus problemas personales. La diseñadora anotó uno de los peores datos de la noche, pero la audiencia decidió que siguiese en el concurso y el expulsado fuese Kiko Jiménez con un 53 % de los votos.