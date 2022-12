Orestes y Rafa, las estrellas de Pasapalabra, hablan del dinero que reciben por participar

Rafa Castaño y Orestes Barbero se han convertido en dos de los rostros más conocidos de nuestra televisión gracias a su participación en Pasapalabra. Los participantes del concurso presentado por Roberto Leal se han convertido en los más longevos y aclamados de la historia del programa: Orestes lleva más de 300 programas y Rafa se acerca a los 150 y cada tarde ambos rozan el bote de dos millones de euros que ya acumula el espacio.

Para hablar sobre su experiencia en el concurso y contar algunos secretos sobre su participación, Rafa y Orestes acudieron como invitados este martes al programa El Hormiguero: "Es tan bonito estar con alguien que es tan bueno y que saca lo mejor de ti, que en lo que te fijas es en disfrutarlo", dijo Rafa sobre la buena amistad que mantiene con su compañero, uno de los motivos por el que se han ganado el cariño del publico, algo que se ve reflejado en las estupendas audiencias que logran cada tarde. No obstante, aseguran que existe una rivalidad "sana" entre ellos que suma emoción a las pruebas.

Orestes y Rafa en Pasapalabra

Sobre el dinero que reciben por su participación en el espacio, aseguran que "por ahora" no pueden vivir "solo de ello": "Para vivir de esto tienes que juntar mucho dinero de golpe y ser capaz de invertirlo. Los concursos son un complemento a una vida en la que tú tienes tu trabajo y tus ingresos regulares, no sirve para solucionarte la vida", explicó sobre el 'sueldo' que reciben por el concurso, a lo que hay que sumar lo que ganan con sus victorias. "Lo importante es el bote", bromeó Orestes, avivando los rumores de que su visita al programa de Pablo Motos tiene que ver con la entrega del premio a un de los dos y que ya estaría grabado.

Por el momento, Rafa y Oresten continúan saboreando las mieles del éxito y ya no solo triunfan en el plató de Antena 3, pues reciben cientos de muestras de cariño tanto en la calle como por redes sociales. "Si fuese más dosificado podrías atender a la gente pero a veces parece que no quieres. Hay personas para las que el programa es muy especial y a veces no puedo atender. Pero sí mando vídeos, saludos e intento mantener esa parte cercana", confesó Orestes. Por su parte Rafa, aunque se considera "un tío muy tranquilo y discreto" y no tiene redes sociales, agradece el apoyo de los espectadores: "Damos compañía a millones de personas cada tarde. Es lo que hace que estos programas tengan su papel social".