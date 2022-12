Tamara Falcó e Íñigo Onieva mantuvieron un encuentro secreto y privado

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Alaska y Daniel Carande para hablar del triángulo amoroso del momento, formado por Tamara Falcó, Hugo Arévalo e Íñigo Onieva, el enfurecido ex que arremetió contra el amigo común de la ya antigua pareja tras descubrir que Tamara se "entendía" demasiado con su colega.

Tal y como se desveló en la crónica rosa de esRadio, Tamara e Íñigo se reunieron el pasado 30 de noviembre en un domicilio privado para hablar largo y tendido de la situación. Un encuentro que tuvo lugar al margen de miradas indiscretas y que se prolongó varias horas.

Y una reunión que debió provocar, también, la airada reacción de Íñigo Onieva contra su ya ex amigo, Hugo Arévalo, al enterarse por boca de Tamara su relación con él. "Ahora entiende muchas cosas", dijeron las fuentes de la crónica rosa al respecto de esa reunión.

La subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, aseguró citando "fuentes cercanas a Íñigo Onieva que el día 30 hubo una reunión nocturna entre Iñigo y Tamara, y que tuvo lugar en una zona no pública, sino privada, en un domicilio. Duró varias horas. De lo que se habló no vamos a saber nada. A mí me han dicho que Íñigo no se va a ir del pico más, ha aprendido la lección". El empresario, por tanto, fue fuente informante en alguna ocasión de los últimos giros de la vida sentimental de Tamara.

Es, también, la reunión donde " Iñigo bulle, brota, escribe el famoso whatsapp y manda el mensaje al grupo. Por eso dice en el mensaje que 'menos mal' que me he enterado de la manera que me he enterado", explica Isabel González en esRadio. El encuentro, organizado por Tamara, fue por tanto para explicarse, no reconciliarse: "Eso demuestra que lo de Hugo va en serio".

El triángulo formado por estas tres personas está lleno de filtraciones. Tal y como recordó Federico Jiménez Losantos, queda aún por resolver la principal, la que dio lugar a la ruptura de Tamara e Íñigo en primer lugar en el festival de música de EEUU. "¿Quién filtra el beso de Íñigo? Eso es alguien que se lo quiere cargar. Hugo no es, pero es alguien que se quiere cargar la relación de Iñigo con Tamara, y de hecho se la carga". Esa misma fue la tónica dominante a partir de entonces con todo lo ocurrido con Íñigo, Hugo y Tamara: las filtraciones.

Todo da lugar a un nuevo misterio, una hipótesis sobre quién deja caer según que datos. "Hay otro hugo. O Huga, una amiga interesada", mantuvo Jiménez Losantos con el apoyo de la rónica rosa. "¿No habrá una Huga a la que Iñigo haya tirado los tejos?".