Laura Sánchez: "Estoy muy feliz y soy consciente de lo que tengo"

Uno de los acontecimientos sociales que más repercusión tiene en Sevilla es, sin lugar a duda, la pasarela de moda We Love Flamenco, que este año cumple su décima primera edición. Su creadora, Laura Sánchez, no puede estar mas satisfecha del resultado después de tanto trabajo.

"Es cierto que trabajamos mucho, tengo un buen equipo, y cierto es que la ultima semana ha ido ya todo rodado. La verdad es que me gustaría desfilar, porque me encanta, pero no lo hago porque lo tendría que hacer con todos los diseñadores. No puedo ni debo hacer diferencias. Tengo que reconocer que soy muy feliz y soy consciente de lo que tengo, y no ambiciono nada; lo que sí tengo es tesón. Tengo 41 años, me cuido mucho, hago mucho ejercicio y estoy muy feliz con mi vida y con David. Llevamos 14 años juntos, y casados va a hacer 5. Tengo mucha suerte, aunque con achaques, tengo a mis padres, mi hija está teniendo una adolescencia maravillosa, no puedo pedir más. Además, acabamos de terminar de grabar la segunda temporada de Andalucía es Moda, y más cosas por cerrar." Así lo contó.

La modelo no ha vuelto ser a ser madre, solo tiene una hija de la relación que tuvo con el futbolista Aitor Ocio. "Hubo un tiempo que sí me apeteció volver a ser madre, pero hace unos años que ya se acercaba la cuarentena, veía mucha diferencia entre uno y otro, David tampoco ha tenido esa necesidad de haber sido padre, y como la vida no me lo ha dado, pues estamos muy bien así. Mi marido me da todo el espacio que necesito, no somos nada celosos, y cuando voy a verle actuar, las fans se enfadan conmigo y lo entiendo. Cuando estamos juntos lo disfrutamos mucho, y nos enfadamos muy poco. Mi carrera de actriz la tengo un poco aparcada, he tenido que decir que no, en alguna ocasión por falta de tiempo. Afortunadamente estoy recogiendo lo que he estado sembrando desde hace mucho tiempo. Al este año que acaba de empezar le pido salud y mantener lo que tengo, y ya estoy pensando en la próxima pasarela y de los cambios que voy a hacer."