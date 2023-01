'Sálvame' lo vuelve a hacer: envía a Matamoros a urgencias por una información

Sálvame ha vuelto a superar el límite de lo permitido en un programa de televisión. Este lunes al comienzo del espacio Kiko Matamoros tuvo que ser intervenido por los servicios médicos de Telecinco después de descubrir una información que el programa manejaba y que estaba dispuesta a dar en directo a lo largo de la tarde.

Según informó el propio programa, el colaborador sufrió una subida de tensión durante el primer descanso del directo: "No se ha encontrado bien y en estos momentos está en el gabinete médico de Telecinco. Es todo absolutamente inesperado", explicó Terelu Campos, asegurando que ella no era conocedora de esa información tan delicada que habría "desencajado" a Matamoros.

Después de toda la tarde cebando el polémico contenido que cambiaría para siempre la vida del tertuliano, finalmente el programa pudo hablar con él tras su salida del centro hospitalario: "Me ha ocurrido porque he dejado de fumar y he estado muy nervioso", dijo, protegiendo al programa y negando que la información que estaban dispuesto a dar tuviese algo que ver con su estado. "No estoy pasando ningún bache personal (…) La información sé la que es y no tiene ninguna trascendencia ni ninguna importancia. Me tengo que mirar la tensión y ya está".

Debido a las críticas recibidas a través de las redes sociales, donde cientos usuarios recriminaron al programa que hagan audiencia utilizando un problema de salud, finalmente la presentadora anunció que pararán el tema y no lo harán público por el momento: "Es probable que tengamos que parar el tema porque con la salud no jugamos. Esto es un programa de televisión y damos espectáculo, pero no a cualquier precio", señaló Terelu, "preocupada" por su amigo. "Será el equipo médico el que marque lo que vamos a hacer", añadió.

Esta decisión también fue muy criticada por los espectadores que, una vez más, se sentían engañados por el programa al vender un tema durante horas que finalmente no se abordó, dejando a la imaginación lo que habría provocado esa reacción en el colaborador.