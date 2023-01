Desde que se iniciase la entente de Sálvame y adláteres contra María Teresa Campos, antigua colaboradora del espacio, muchos han sido los rumores en torno a la salud de la veterana periodista. Los ataques a ella y su entorno, con supuestas grabaciones perjudiciales de personas de confianza como Gustavo, su chófer y amigo, han coincidido con una caída y posterior ingreso hospitalario que han llevado a aumentar la preocupación por su estado.

Con Carmen Borrego y Terelu Campos tratando de tranquilizar al personal, pero a la vez reforzando su presencia en platós de Telecinco con noticias de su madre, de 81 años, hace días se desveló que María Teresa se había encerrado en casa, decidido no recibir visitas y negarse a hablar. Las últimas noticias publicadas por Look abundan en esa misma dirección.

Según la publicación, el estado de salud de María Teresa Campos no es bueno. Efectivamente, no sale de casa y según las pocas personas que han accedido a ella, "está muy malita". Su estado anímico es bajo, pero los problemas a su salud general se extienden. "No come y si no se hidrata el organismo falla".

Todo ello pese a permanecer ajena a la polémica de Gustavo organizada por La Fábrica de la Tele. Sus rutinas han cambiado y ya ni siquiera juega a las cartas con amigas, una costumbre casi sagrada para María Teresa, una persona habitualmente muy sociable con sus personas de confianza. Terelu y Carmen, mientras, niegan haber cerrado la puerta a esas visitas, aunque ejercen de comunicadoras de su estado en los programas donde colaboran.

Por tanto, y después de haber mejorado levemente tras su ingreso, el estado de salud de María Teresa Campos no acaba de despegar ye estabilizarse. Look señala, citando personas de su entorno, asegura que "cada semana va a peor".